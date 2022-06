Skrivnost je razkrita: To je najboljše varčevanje za pokojnino!

- Ne želimo delati do smrti in ne želimo biti odvisni od države.

Mlade so povprašali, zakaj varčujejo za svojo prihodnost in njihovi odgovori so tu:

V FINANČNI HIŠI, kjer so specializirani za pokojninsko svetovanje mladim, predlagajo da se najprej ozremo po svojem premoženju, pogledamo koliko imamo prihrankov, denarja in likvidnih naložb, s pomočjo katerih bomo črpali mesečne prihodke na svoja stara leta. Kaj smo doslej ustvarili za boljši jutri? Če nimamo dovolj prihrankov, je potrebno nekaj narediti.

Kaj želim povedati? Da je to prihodnost vseh nas. Od nas samih je odvisno kaj bomo danes storili za svojo prihodnost. Jo bomo prepustili negotovosti? Jo bomo načrtovali? Z dobrim načrtom svoje pokojnine ne bomo životarili na stara leta, ampak si lahko zagotovimo dostojno življenje. Ne bo nam treba delati kot to mora marsikateri upokojenec danes. Če pa ne želimo delati do smrti, moramo danes investirati.”

In napoči dan, petnajsti v mesecu: 15. v mesecu ni več nakazila na našem bančnem računu v višini 2.000 EUR ali pa 1.500 EUR, kot smo ga pač vajeni zadnjih 40 let, ampak je ta “plača” čudežno kar za polovico nižja.

“Torej odpotujmo v 30 let oddaljeno prihodnost. Predstavljajte si, da se danes piše leto 2051 in se ta mesec upokojimo.

Želim posvet s strokovnjakom za naložbe in pokojnisnko varčevanje:

NAROČILO SVETOVANJA na DOMU

Ali v POSLOVALNICI

Nova študija šokirala ljudi po vsem svetu

Družba Fidelity, ena največjih ameriških multinacionalk, ki se ukvarja s finančnim svetovanjem, je izdala priporočilo koliko bi naj vsak posameznik prihranil skozi svoje aktivno življenje. Njihov nasvet je, da moramo imeti prihranjenih vsaj deset letnih plač za življenje po upokojitvi.

Če želimo doseči ta cilj, bi bilo potrebno, da imate mladi, ki ste danes stari do 30 let, na strani za upokojitev že eno letno plačo, svarijo svetovalci iz FINANČNE HIŠE.

Pri 35. letih bosta potrebni privarčevani že dve letni plači, če bomo želeli svoja stara leta preživeti dostojno. Pri štiridesetih letih bi naj imeli privarčevane 4 letne plače, pri 55. letih 7 letnih plač. Torej ob vstopu v upokojitev bi naj imeli na strani 10 letnih plač. Če zaslužite 2.000 EUR plače, boste za dobro pokojnino ob upokojitvi potrebovali v višini 240.000 EUR prihrankov, oz. skoraj četrtino milijona evrov.

BREZPLAČNI IZRAČUN vaše višine javne pokojnine in koliko je potrebno varčevati? IZRAČUN

Naročite se na individualni posvet s finančnim svetovalcem.

Ali na svetovanje za pokojninski načrt preko ZOOM na daljavo

Kdaj je sploh pravi čas za varčevanje?

Čim prej, tem bolje.

Vsak dan zasledimo v novicah nasvete, da naj začnemo varčevati za pokojnino čim prej. Seveda drži, da je treba pričeti z varčevanjem čim prej, najbolje ob prvi zaposlitvi. Če začnemo dovolj zgodaj, lahko cilj dosežemo že z manjšimi sprotnimi zneski, kot bi jih morali varčevati, če začnemo varčevati v srednjih letih.

Čas je največji kapital, ki ga imate pri ustvarjanju pokojnine.

To je najboljše varčevanje za pokojnino

Ko se odločate za rentno varčevanje, je pomembno, da si zagotovite JAMSTVO rente in ne le zajamčenega kapitala, ki ga nudijo vsa življenjska zavarovanja, naložbena zavarovanja in pokojninski stebri.

Po raziskavah FINANČNE HIŠE ugotavljamo, da so potrošniki nemalokrat zavedeni, ko sklenejo življenjsko ali pokojninsko varčevanje, da si bodo na ta način zagotovili tudi zajamčeno pokojnino. Izračun pokojnine oz. rente je zgolj informativne narave in ni zajamčen. To pomeni, da bodo dejanski zneski znani šele takrat čez 20 let, ko boste koristili pokojnino iz svojih varčevanj. Na tak način varčevanja si zagotovijte le zajamčeni kapital, s katerim si bodo nekega dne tudi kupili rento. Cena te rente danes ni znana in ne more biti znana zaradi tablic smrtnosti. Dejstvo je, da se življenjska doba podaljšuje, s tem pa se slabšajo pogoji nakupa rente. Ali ste vedeli, da se je renta od leta 1987 za moške znižala za 45,9%, za ženske pa 32,3%?

Zato tole NALOŽBENO VARČEVANJE predstavlja resnično prednost, saj tudi v prihodnje pričakujemo podaljševanje življenjske dobe.

To obročno varčevanje vam tudi edino v Sloveniji omogoča neobdavčeno rento in dosmrtno izplačevanje. Poleg tega je renta tudi dedovana. Doživljenjska renta bo neobdavčena, saj se bo na koncu varčevanja način izplačevanje samo spremenil v obročno dosmrtno in se ne bo odpiral nov račun s takojšnjim izplačevanjem rente, ki s seboj prinese tudi obdavčitev prihrankov.

Izkoristite BREZPLAČNI INFORMATIVNI IZRAČUN donosnega mesečnega varčevanja.

Po analizah FINANČNE HIŠE je ena najboljših naložbenih polic prav gotovo to naložbeno varčevanje, ki vlaga v svetovno najbolj priznane in največje delniške sklade na svetu.