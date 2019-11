Skrivnost pomlajevalnih učinkov rastline Acmella Oleracea

V kliničnih študijah je bilo ugotovljeno, da Spilanthol zlahka prodre skozi kožo in zavira kontrakcije v podkožnih mišicah. Kar 75% uporabnikov je uvidelo učinek glajenja kože z uporabo Acmella Oleracea že po prvem dnevu. Izvleček rastline podpira optimalno obnavljanje kolagenske mreže, vpliva na podporno tkivo kože in ima za posledico bolj čvrsto in gladko kožo.

Brazilska kreša ima odlične antioksidativne in protivnetne učinke, ki lahko pomagajo izboljšati splošno zdravje kože ter videz kožnih madežev in gub.

Predstavljamo vam NOVO, 100% naravno kremo L’amour Premium Renewal Face Cream , ki vsebuje edinstveno kombinacijo naravnih pomlajevalnih učinkovin zelišč Brazilske kreše , olj šipka, argana, opuncija in olja mareličnih pešk . Poleg zeliščnih učinkovin vsebuje še 2 različni molekularni masi hialuronske kisline, ceramid, Alantoin in vitamin E .

»Serum in kremo L'amour uporabljam redno, saj nudi koži vse tisto, kar potrebuje, ter jo ohranjajo zdravo in srečno« nam je z navdušenjem dejala Tanja.

POSKRBITE ZA RAZKOŠNO NEGO OBRAZA.

Vedno več žensk in med njimi tudi znana obraza Tanja Žagar in Tanja Ribič prisegata na L’amour serum in kremo Premium Renewal bogato s pomlajevalnimi rastlinkimi izvlečki, lahkotno teksturo in prefinjeno dišavo.

Anti-aging serum in krema L'amour zagotavlja učinkovito in celostno zasnovo za nego obraza tokom dneva in preko noči. Kombinacija podpira naravne mehanizme za obnovo kože ter zavira procese staranja.