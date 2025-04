Skrivnost zdravega črevesja, ki jo morate poznati

OGLAS

KAJ JE BUTIRAT IN ZAKAJ JE POMEMBEN?

Gre za kratkoverižno maščobno kislino, ki ima izjemno pomembno vlogo za naše zdravje. Butirat nastaja v debelem črevesju, ko dobre bakterije (probiotiki) razgrajujejo prehranske vlaknine – na primer iz zelenjave, stročnic, ovsa in polnozrnatih žit. Njegova glavna naloga pa je da hrani celice črevesne sluznice, jih ščiti in spodbuja njihovo obnavljanje. Žal pa sodoben način prehranjevanja pogosto ne podpira njegove zadostne proizvodnje. Zato se številni odločajo za dodaten vnos butirata kot podporo raznoliki prehrani in črevesni mikrobioti. Če butirata primanjkuje, črevesna stena oslabi, kar lahko vodi v različne težave kot so napihnjenost, driska, zaprtje, kronična vnetja in slabša absorpcija hranil.

icon-expand

KAJ BUTIRAT LAHKO NAREDI ZA VAŠE TELO?

- Prispeva k delovanju prebavnega sistema - Podpira ravnovesje črevesne mikrobiote - Ima pomembno vlogo pri sindromu razdražljivega črevesja (SRČ) KAJ JE SINDROM RAZDRAŽLJIVEGA ČREVESJA (SRČ)? Je funkcionalna črevesna bolezen, ki se kaže s ponavljajočimi trebušnimi bolečinami, ki so povezane: - z motnjo v odvajanju blata - s spremembo v pogostosti odvajanja blata (ali je to zelo pogosto, npr. večkrat na dan, ali pa zelo redko, npr. 1-3 krat na teden) - ter s spremembo konsistence blata (npr. sluz v blatu, driska, itd) Glede na prevladujoče odvajanje blata, ki spremlja kronično trebušno bolečino, ločimo: - IBS-C; SRČ s prevladujočim zaprtjem - IBS-D; SRČ s prevladujočo drisko - IBS-M; SRČ z mešanim odvajanjem - Neopredeljeni SRČ, pri katerem bolniki izpolnjujejo merila za SRČ vendar jih ne moremo uvrstiti v nobeno od 3 podskupin.

ZAKAJ RAZMISLITI O DODATKU Z BUTIRATOM?

Čeprav je uravnotežena prehrana ključna za zdravo črevesno mikrobioto, večina ne zaužije dovolj vlaknin in posledično telo ne proizvede zadostne količine butirata. Rezultat so lahko številne prebavne težave, ki se jih pogosto niti ne zavedamo ali pa smo jih normalizirali, saj so del našega vsakdana. Če imate občutek, da vam črevesje dlje časa pošilja opozorilne signale navedene pri opisu SRČ, je morda čas, da se posvetujete z zdravnikom in v svojo prehrano uvedete dodatni vnos butirata. V prvi vrsti pa morate poskrbeti za uravnoteženo in raznovrstno prehrano. POMEMBNO! Butirat mora delovati tam, kjer ga telo potrebuje – V ČREVESJU. Zato je pomembno izbrati gastrorezistentno obliko, da ne pride do sproščanja v želodcu. - Vam redno jemanje probiotikov ne spreminja stanja? Danes se mnogi odločajo za probiotike, da bi podprli svojo črevesno mikrobioto. Kljub temu pa še vedno opažajo težave, ki se pojavijo zaradi porušenega mikrobiotskega ravnovesja. Razlog je lahko tudi v pomanjkanju butirata. Če želite učinkovit način za povečanje vnosa butirata, razmislite o izdelku Colosal, ki je dietetično živilo za posebne zdravstvene namene za bolnike s sindromom razdražljivega črevesja. Vsebuje butirat (maslena kislina), fruktooligosaharide (FOS oz. prebiotik) in žive kulture oz. bifidobakterije (probiotik). - Več o izdelku Colosal lahko izveste tudi na https://pontus-pharma.com/si/colosal-slovenija. - Na voljo je v lekarnah ter spletu.

Colosal FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand

Ocenjuje se, da ima med 10 in 15% prebivalstva eno od oblik sindroma razdražljivega črevesja (SRČ). Ker pa so simptomi pogosto relativno šibki, le ta ni ustrezno prepoznan in diagnosticiran. V kolikor prepoznaš partnerja, sorodnika ali prijatelja v zgornjem opisu SRČ, mu pošlji ta članek ter mu pomagaj storiti korak v smeri izboljšanja kvalitete življenja.

KER ŽIVLJENJE POTREBUJE MOČNO IN ODPORNO ČREVESJE.

icon-expand

**DODATNE RAZLAGE

**KAJ SO FRUKTOOLIGOSAHARIDI (FOS)? Fruktooligosaharidi (FOS) so vrsta prebiotikov, ki so sestavljeni iz kratkih verig fruktoze. Najdemo jih v nekaterih živilih, kot so čebula, česen, banane in artičoke itd. FOS pomagajo pri rasti koristnih bakterij v črevesju, kar lahko izboljša prebavo in splošno zdravje črevesja. **KAJ SO BIFIDOBAKTERIJE? Bifidobakterije so vrsta koristnih bakterij oz. probiotiki, ki naravno živijo v našem črevesju. Pomagajo pri prebavi hrane, proizvodnji vitaminov in ohranjanju zdravega ravnovesja mikroorganizmov v črevesju. **KAKŠNA JE POVEZAVA MED BUTIRATOM IN PROBIOTIKI? Probiotiki in butirat sta tesno povezana, saj butirat podpira delovanje probiotikov na več načinov: - Hranjenje koristnih bakterij: Probiotiki, kot so bifidobakterije in laktobacili, fermentirajo vlaknine v črevesju, kar vodi do proizvodnje kratkoverižnih maščobnih kislin, kot je butirat. Butirat nato deluje kot vir energije za celice črevesne sluznice, kar pomaga ohranjati zdravo črevesno okolje. - Podpora črevesni pregradi: Butirat ima pomembno vlogo pri delovanju črevesne pregrade. Močna črevesna pregrada je ključna za učinkovito delovanje probiotikov, saj omogoča, da koristne bakterije ostanejo v črevesju in opravljajo svoje funkcije.

Kombinacija probiotikov in butirata tako zagotavlja sinergijski učinek, ki podpira zdravje črevesja.

ZA TISTE BOLJ RADOVEDNE