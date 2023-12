Skrivnost zdravega otroštva ...

Otroški svet je poln radovednosti, raziskovanja, a tudi rasti, razvoja in postavljanja temeljev za zdravo odraslost. Ključno je, da otrokom omogočimo optimalne pogoje za zdravje, ki so v veliki meri odvisni od prehrane in hranil, ki jih otrok zaužije ...

OGLAS

Mikrobiom – ključ do zdravega otroka Otrokovo zdravje se začne že ob rojstvu, ko se prvič sreča z zunanjim svetom in z bakterijami, ki bodo od tistega trenutka v njegovem življenju igrale eno najpomembnejših vlog. Obstajajo namreč slabe bakterije, ki bodo kdaj poskrbele za kakšen prehlad, a tudi dobre bakterije, ki igrajo ključno vlogo pri oblikovanju imunskega sistema in splošnem zdravju. Otroci, ki uživajo pestro in naravno hrano, vključno s fermentiranimi izdelki, ki vsebujejo probiotične mikrokulture, imajo običajno bolj uravnotežen mikrobiom. A skoraj vsi otroci se slej ko prej srečajo z antibiotiki ali virusi, ki lahko ravnovesje v črevesju porušijo in prinesejo nevšečnosti v obliki slabega počutja, trebušnih težav ali pa slabšega imunskega sistema. Ko otrok ne je kislega zelja ... Naravna rešitev za več probiotičnih bakterij je zagotovo kislo zelje in druga fermentirana hrana, ki pa otrokom pogosto ne diši najbolj. Ko pa pride do akutnih težav s črevesjem, viroz, zaprtja, drisk in bolezni, pa otrok potrebuje višjo koncentracijo dobrih mikrobioloških kultur v obliki probiotikov za otroke. Pri izbiri probiotikov je pomembno, da izberemo tiste, ki vsebujejo seve, ki so naravno prisotni v človeškem črevesju, kot so Lactobacillus gasseri, Bifidobacterium bifidum in Bifidobacterium longum. Odlična rešitev, ko otroci ne marajo tablet in sirupov, so slastni gumi bonboni, ki vsebujejo koristne mikrobiološke kulture. Paziti pa je treba, da so brez nepotrebnih sladkorjev, umetnih barvil ali arom. Ko poskrbimo za zdrav mikrobiom otroka pa s tem poskrbimo tudi za njegov imunski sistem, saj bo le zdravo črevo lahko absorbirali vitamine in minerale.

Brez vitaminov in mineralov pač ne gre ... Otroci potrebujejo več vitaminov in mineralov kot odrasli, saj se še aktivno razvijajo. Pravilna prehrana je ključna, a otroci zdravo hrano pogosto zavračajo, pa če se starši še tako trudimo. Zagotovo bo čez čas trud poplačan, saj otroci z leti zaužijejo čedalje več živil, težava pa nastopi, ko kakšnega res ne marajo in najpogosteje se zatakne ravno pri zelenjavi, ki je najboljši vir vitaminov in mineralov. V tem primeru so lahko rešitev multivitamini za otroke in podobno kot pri probiotikih, so tudi ti lahko v obliki bonbona, ki je prijeten in okusen način, da otroku zagotovimo za rast in razvoj pomembna hranila. Znano dejstvo je namreč, da otrok potrebuje kar 2-krat več hranil kot odrasli, saj raste, se razvija in tudi njegovi možgančki ob intenzivnem učenju in sprejemanju informacij potrebujejo več hranil. Pri izbiri multivitaminov je pomembno izbrati tiste, ki vsebujejo ključne vitamine, kot so D3 za zdrave kosti in imunski sistem, vitamine B za zdravje možganov, krvi, sluznic in vitamine A, C in E za podporo imunskemu sistemu in celostnemu zdravju. Varna in učinkovita možnost prihaja iz Malince

