Slovenske skrivnosti vrtnarije v Vatikanu

Ob največjih krščanskih praznikih, kot sta velika noč in božič, postane ta bazilika praktično središče sveta. In letos bodo lahko množice, več sto tisoč ljudi jo obišče v božičnem času, znova, že desetič, občudovale dekoracije s slovenskim podpisom. Letos sta jih za božič že deseto leto zapored pripravila floristka doktorica Sabina Šegula in Peter Ribič.

Vatikan je kljub temu, da je najmanjša neodvisna država na svetu, pomembno središče moči in vpliva – tako političnega kot verskega. In v njenem središču največja cerkev na svetu Bazilika svetega Petra, v katero se nenehno stekajo nepregledne množice vernikov, turistov, ljubiteljev umetnosti, zgodovine in tudi zgolj radovednežev. V letu 2019 jo je obiskalo skoraj 7 milijonov ljudi.

Vse skupaj se je sicer začelo leta 2011, želela sta si ogledati, kako to počno, kar je veleposlaništvo tudi omogočilo. ''In ko smo bili tukaj, ker smo ljudje iz stroke, smo normalno, fantje vrtnarji so nas povabil zraven in smo tko začeli delati. Na ta način se je sodelovanje vzpostavilo in potem sva dobila povabilo, da prideva tudi naslednjič in potem naslednjič ..." začetek zgodbe povzame Ribič.

Sabina Šegula je načrte pripravila in izrisala že veliko prej, vsako leto jih mora potrditi governator v Vatikanu. Letos so za dekoracijo oltarja porabili 610 božičnih zvezd v treh velikostih, zelenje nordijske jelke za 80 metrov podlage, 2500 belih vrtnic, pet šopkov belega pritlikavega beluša in 60 šopov zlatega evkaliptusa. Za krašenje balkona pa so porabili 60 rdečih vrtnic, zelenje nordijske jelke in veje slovenske trte. Božične zvezde, veje slovenske trte in gobe za aranžmaje so donacija slovenskih podjetij, vrtnice, zelenje jelke, beluše in evkaliptus pa priskrbijo v Vatikanu.

Ker gre za zelo konservativno državo, sveti sedež ima vendarle poseben status, ki je tudi izredno močno varovana in je posebna pravzaprav v vseh pogledih, stvari tečejo po uradnih, diplomatskih kanalih. Petru Ribiču in Sabini Šeguli zato pri urejanju birokracije vedno pomagajo veleposlanik pri svetem sedežu Jakob Štunf in osebje veleposlaništva.

Gre za edinstven primer sodelovanja. Ključni pa so medosebni odnosi, zaupanje, da zunanje sodelavce uslužbenci znotraj vatikanskih zidov sprejmejo medse, da jim zaupajo, pojasnjuje veleposlanik. Prepričan je, da je to sodelovanje možno le, ker so prepoznali kakovost, strokovnost in zanesljivost. Gre pa tudi za promocijo slovenske vrtnarske in cvetličarske stroke ter slovenskih proizvajalcev.

Trg in bazilika svetega Petra pritegneta ljudi z vseh koncev sveta, ne glede na osebna prepričanja. V božičnem času še toliko bolj. In tudi na videz drobne malenkosti, kot je cvetje, prispevajo pomemben košček v mozaiku božičnega vzdušja. Naj bo mirno in srečno.