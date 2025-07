Skrivnostne vrečke na Prešernovem trgu razkrile lansiranje uradne Philips spletne trgovine

Spletna trgovina Philips slovenskim kupcem omogoča hitrejši, enostavnejši in priročnejši nakup priljubljenih Philipsovih izdelkov – od osebne nege in malih gospodinjskih aparatov do televizorjev, avdio sistemov in naprav za filtriranje vode. Na voljo je več kot 800 izdelkov , ki pokrivajo vsakodnevne potrebe in prinašajo najnovejše inovacije iz Philipsove ponudbe.

Ob lansiranju kupce čakajo številne ugodnosti – do 30 % popusta na izbrane naprave za osebno nego in male gospodinjske aparate ter dodatnih 10 % popusta na celoten asortiman (tudi že znižane izdelke) ob uporabi promocijske kode PHILIPS10, poleg tega pa še brezplačna dostava za vsa naročila nad 25 evrov. Te ekskluzivne ponudbe veljajo le na novi platformi – do konca junija.

Philipsova spletna trgovina prinaša celoten nabor naprav: od osebne nege za ženske in moške, napredne ustne higiene, kavnih aparatov, Airfryerjev, parnih postaj, sesalnikov, čistilnikov in vlažilnikov zraka, naprav za filtriranje vode, linije Philips Avent za mamice in dojenčke, do vrhunskih televizorjev in zvočnih sistemov.