Skrivnostni prebivalci Ljubljanskega barja

Če bi se lahko usedli v časovni stroj, bi si upali oditi 6600 let v preteklost? In sicer na Ljubljansko barje? Videli bi, da je bilo življenje takrat precej manj divje, kot si ga morda predstavljamo. Takrat je Ljubljansko barje prekrivalo veliko jezero, ob njem pa so živeli koliščarji, skrivnostno ljudstvo za katerega ni čisto jasno, od kod je prišlo in kam je odšlo. Pred dvema letoma pa so se ponovno vrnili. Pa čeprav v prenesenem pomenu, in sicer v obliki koliščarskega naselja v naravni velikosti, ki ga je vredno obiskati tudi zato, ker človek ob sprehodu po barju, če le odpre oči in ušesa, lahko prisostvuje pravim koncertnim ptičjim arijam, tudi tistih ptic, ki so lani odšle na prezimovanje, pa so se prav v teh tednih že vrnile.

Vozila sem se po Ižanski cesti. Včasih se mi je zdelo, kot da plujem, ko je avto elegantno preskakoval od barjanskih tal rahlo dvignjen asfalt. Lahko sem si predstavljala veliko gmoto vode, ki je pred dobrimi 6600 leti prekrivala večji del današnjega barja. Ravna, gladka jezerska gladina, po kateri reže leseni deblak. V njem pa spretni lovec, oblečen v jelenjo kožo, ki se odpravlja morda po večerjo na drugo stran jezera. Parkiram pred muzejem Morostig – hišo narave in kolišč na Igu in vstopim skozi prvi del koliščarske meke.

Prazgodovinski čigumi v hiši Morostig

Tukaj smo v obdobju še pred prihodom koliščarjev. In ena zanimiva najdba z območja Škofljice, je tale pasji zob. Vidite, dokaz, da so že takrat imeli pse. Po muzeju, ki v dveh nadstropjih obiskovalcem ponuja dober vpogled v zgodovino koliščarjev, pa tudi v sam barjanski prostor, me je popeljala Maja Zupančič, strokovna sodelavka z Občine Ig, ki tako kot večina tukajšnjih domačinov diha z barjem in koliščarji. Prav letos mineva 150 let od prvega odkritja kolišč in ostalih najdb na Ljubljanskem barju. Do danes je bilo odkritih več kot 40 najdišč kolišč iz obdobja med 4600 do 1500 pr. n. št., najstarejše pa je Resnikov prekop iz 5. tisočletja. Ne vemo, od kod so prišli, so pa prinesli ogromno novosti, na primer poljedelstvo, živinorejo, stalno naselitev in lončeno posodo. Zanimanje mi vzbudi čudna tvorba, razstavljena pod stekleno vitrino. Kot bi gledala na pol prežvečeni fižol. To je prazgodovinski žvečilni gumi, mi pojasni Maja. Resno?! Lahko sem res videla odtise zob v njem. Že takrat so poznali to prežvekovalsko razvado? Pravzaprav so jo bili nekako prisiljeni poznati, zmes iz lipovega soka in še kupa drugih prežvečenih sestavin je namreč služila kot lepilo. Ki pa je se je včasih pač tudi malo povaljalo po ustih, kakopak. In kar mi je bilo v hiši Morostig še zanimivo, obiskovalci lahko tu postanejo za kratek čas celo znanstveniki in se v raziskovalnem laboratoriju na odkrivanje kolišč in barjanske narave podajo kar sami. Naj se tekma v znanstvenem kvizu začne: Kako arheologi na podlagi najdb datirajo zadeve? Kakšna je razlika med hribskim pupkom, velikim pupkom in planinskim pupkom? Kdaj cveti barjanski tulipan? Znaš pod mikrokopom izostriti pelod? In še kup drugih zanimivih nalog, ob katerih se zabava mlado in staro. No, staro ob tem morda dobi še kašen manjši manjvrednostni kompleks naravoslovnega neznanja.

Morostig – hiša narave in kolišč na Igu

Pot skozi časovni stroj

A mene je še vseeno bolj mikalo tisto čisto pravo koliščarsko naselje, postavljeno v naravi, le slaba 2 kilometra stran. Do tja vodi krasna pešpot, zaradi snemalne opreme smo se mi tja zapeljali z avtom. Zadnje metre pa odpešačili. Jasno. Nekatera barjanska območja avtov pač res ne prenesejo. In prav je tako! Po lesenih poteh, speljanih nad zelenimi barjanskimi travniki, ter ob spremljavi številnih ptičjih in žabjih napevov sem se sprehodila v preteklost. Skozi pomembne časovne mejnike. Kot bi potovala s časovnim strojem. Stopala sem skozi letnice prvih arheoloških izkopavanj na Ljubljanskem barju, ki jih je vodil vsestranski raziskovalec Karel Dežman. Mimo mene so švigali čas rimskih legionarjev, pa obdobje naselja Molnik in drugi pomembni mejniki. In potem sem se znašla pred zadnjo letnico – 2700 pred našim štetjem. Vrata v koliščarsko naselje so se odprla in za njimi se mi je odprl pradavni svet kolišč v naravni velikosti, v realnih tlorisih, vsaka hiša s svojim karakterjem oziroma koliščarsko obrtjo.

Ko spretnih obrtnikov ni doma

Kaj če se greva igro uganjevanja? sem predlagala Maji. Zakaj si človek ne bi popestril življenja s takšnimi majhnimi igrarijami? Tako človek ostane dlje časa mlad. Zunanjost ometana s precej več gline kot ostali dve hiši je nakazovala, da bi tu lahko živela družina lončarjev. Škriiip. Vrata so se odprla in v polmraku se mi je pred očmi res razkrilo pravo bogastvo lepo okrašene lončenine. Za to obdobje vučedolske kulture so znane zelo lepo okrašene posode. Prevladovala je črno-bela estetika (žgana glina postane temna, intarzije pa so pobelili z zmesjo iz apnenca). Če bi v tistem trenutku tam sedel kakšen od koliščarjev, bi ga prav gotovo prosila, naj mi proda vsaj eno od posod. Pa četudi bi zato morala na lov za valuto na štirih nogah (medved odpade!).

Morostig – hiša narave in kolišč na Igu

Čakala me je druga hiša. Nekam veliko trstičevja je gledalo iz njenega ometa. To mora biti nekaj s pletenjem košar. Točka je šla Maji. Ahaaa, statve! No, pa je vseeno nekaj povezano s tkanjem in pletenjem. Koliščarji so bili krasni tkalci. Poznali so že lan. In tudi obleke se tako kot njihova posoda niso ognile njihovemu umetniškemu čutu. Oči mi kar niso in niso hotele s prelepe iz kopriv tkane obleke. Dobro, da so bili na dan mojega obiska vsi koliščarji resnično zdoma. V nasprotnem primeru bi tu zapravila celo bogastvo. Kaj pa je tista zadnja, glede na živalsko lobanjo v njej prebivajo lovci? sem skušala Majo. Ne, v bistvu so v njej metalurgi. Ha, pa sem jo! Res da z zvijačo pridobljeno, brez točk pa izgubljeno! 2 proti 1 zame. Pa saj so med seboj tekmovali tudi koliščarji, sem opravičevala svoj tekmovalni duh sama pri sebi. Prav gotovo so tekmovali v izdelavi orodja, pa orožja. Ja, metalurg oziroma kovač je imel v družbi poseben status. Njihovo orodje in orožje je bilo sicer res da večinoma iz kamna, kosti in roževine, pa tudi iz bakra (in pozneje brona). Izum 3. tisočletja pr. n. št. je dvodelni kalup za izdelavo uhatih sekir, ki je omogočil serijsko proizvodnjo, mi je ponosno pripovedovala Maja. V oko mi je takoj padel lok iz tisinega lesa. Njegovo sloko telo je v meni vzbudilo lovko. Kot deklica sem bratoma vedno kradla iz vej narejene loke in (ne)uspešno streljala v zrak. Ta je bil resnično profesionalen. A ga lahko samo primem? Vem, da je to muzej in v muzejih se nič ne prijema, ampak.. Seveda sem ga lahko, ampak samo ker sem kot novinarka morala do potankosti raziskati zadeve. Če bi koliščarsko naselje pustili odprto obiskovalcem brez vodnikovega nadzora, bi verjetno hitro kaj izginilo, ali pa se poškodovalo. Pa ne da ne bi zaupala človeški rasi, dosti je le eno nevzgojeno seme, da vzklije katastrofa. Res da so povsod po koliščih razstavljene replike, pa vseeno.

Ljudstvo, ki je spoštovalo naravo

Koliščarji še danes odpirajo številna vprašanja. A ko je izginilo jezero, so po treh tisočletjih izginili tudi koliščarji. Dejstvo pa je, da niso bili nikakršni divjaki, navsezadnje so prav tu našli najstarejše leseno kolo na svetu, staro 5150 let. Koliščarji so bili spretni nabiralci in lovci, hkrati so že sejali pšenico in ječmen ter gojili domače živali (govedo, drobnico, prašiče). Bili so izjemni tesarji, kar dokazujejo hiše na kolih in drevaki, bili so seveda tudi izkušeni lovci na srnjad, bobre, jazbece, divje prašiče, ptiče, tudi medvede in spretni ribiči, lovili so z loki, sulicami, ostmi, harpunami, mrežami, bodali ... Nabirali so oreščke, drnulje, želod, grozdje, robidnice, pa tudi zdravilne rastline, kot so šentjanževka, črni trn, volčje jabolko, bela omela, šipek. Bili so zelo povezani z naravo, dobro so jo poznali in jo znali spoštljivo izkoristiti za preživetje. Lahko bi se česa od njh naučili tudi mi, sem razmišljala, medtem ko sem zapuščala koliščarsko vas.

Ljubljansko barje - ptičja meka

Morostig - opazovanje ptic