Slovenija

Slovenski Watergate ali prevara s pomočjo umetne inteligence?

Ljubljana, 10. 03. 2026 18.49 pred 10 minutami 2 min branja 1

Avtor:
Anže Božič
Prisluhi

V soočenju ključnih političnih veljakov v državi so odmevali tudi skrivnostni prisluhi nekaterim veljakom vladajočega Gibanja Svoboda. So posnetki res ustvarjeni s pomočjo umetne inteligence? Kaj bi po mnenju nekdanjega šefa obveščevalcev Andreja Rupnika v zadevi morala preiskovati policija? In kakšno povezavo ima Severna Makedonija s Facebook profilom, na katerem neznanci na vrhuncu slovenske volilne kampanje dnevno objavljajo nove posnetke.

Hiter pregled zgodovine Facebook profila, ki objavlja domnevne visokooktanske politične prisluhe, pokaže, da je bila stran pred štirimi leti ustvarjena v Severni Makedoniji. Da se je nekoč imenovala Dvogled. In da se je prejšnji teden preoblikovala za trenutne namene.

"Glede enega motiva ni nobenega dvoma. Tisti, ki to objavlja, hoče pač enostavno tej trenutni oblastni skupini preprečiti oziroma zmanjšati možnosti za ponovno izvolitev," pravi nekdanji direktor Slovenske obveščevalno-varnostne agencije Andrej Rupnik.

Je zadeva politična kriminalka oziroma slovenski Watergate ali prevara s pomočjo umetne inteligence? Predsednik vlade Robert Golob je sinoči na soočenju dejal: "Zakaj smo rekli, da je povezano z opozicijo? Preprosto. Zato, ker so se pojavili dan po tem, ko je ta ista poslanka Tamara Vonta na preiskovalni komisiji ugotovila, da je samo državni Telekom, eno podjetje v času prejšnje vlade, nakazal več kot milijon evrov državnega denarja, davkoplačevalskega denarja v strankarsko televizijo Nova TV."

"SDS se v tem času ne ukvarja z drugimi. Gradimo koalicijo z volivci. Svobodnjaki imajo dovolj dela sami s sabo. Jaz dvomim, da bi jim mi lahko škodili toliko, kot si lahko sami," pa meni predsednik SDS Janez Janša.

"Vprašanje je za koalicijske partnerice. Ja, tiho so kot miške. V bistvu imamo eno eklatantno politično krizo, pa nihče od koalicijskih strank si ne drzne niti besedice izpostaviti predsednika vlade, kaj se gre, ministrico," je dejal predsednik Demokratov Anže Logar.

"Dobra novica danes je, da sta pokazala, da sta naravnana skupaj. Končno. Je prav, da Slovenci vidijo, da je to eno in isto. Logar in Janša," je ob tem poudaril Golob.

"A tisti, ki krajo podpirajo, so pa tudi skupaj naravnani?" pa se sprašuje Janša.

A nazaj k posnetkom. "Nekateri pripisujejo tak tip prisluhov kakšnim sofisticiranim službam. Jaz sem trdno prepričan, da za tem nobena od državnih služb ne stoji. Da se da nabaviti napravice, ki jih montirate na pohištvo, ali pa se da to napraviti tudi skozi sosedno steno, vrata, v bistvu steklo. Ne bi pa verjel, da je to narejeno s kakšnimi zelo zahtevnimi, recimo usmerjenimi mikrofoni, ker bi bila potem kakovost tega zvoka boljša," o njihovi tehniki in pristnosti razmišlja strokovnjak Andrej Rupnik.

Posnetki sicer vsebinsko datirajo v čas hudih notranjih bojev in presenetljivih izključitev znotraj Gibanja Svoboda. Policija pa bi morala po mnenju našega sogovornika preiskovati v dve smeri: domnevnega gospodarskega kriminala in neupravičenega snemanja.

Slovenija na pogovor poklicala ruskega veleposlanika

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
jutri_pa_res
10. 03. 2026 19.41
Pozor, krožijo zlonamerni maili z naslovom 'gole fotografije in posnetki Nike Kovač'. Tega nikar ne odpirajte, ker vsebujejo gole fotografije in posnetke Nike Kovač.
Odgovori
0 0
bibaleze
