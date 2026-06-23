Skrivnostni simboli, antični grafiti in sporočila na mečih: razstava, ki razkriva presenetljive zgodbe iz slovenske preteklosti

Kaj bi nam povedali predmeti iz preteklosti, če bi znali prisluhniti njihovim zgodbam? Prav to vprašanje odpira razstava Čivki iz preteklosti, ki v Cankarjevem domu združuje več kot sto izjemnih arheoloških najdb iz vse Slovenije. Med njimi so predmeti, stari več tisoč let, ki razkrivajo, kako so ljudje nekoč komunicirali, ustvarjali, verovali in puščali sledi za seboj. Za razstavo so moči združili muzeji z vseh koncev Slovenije. Na ogled je 116 predmetov, ki vsak na svoj način pripovedujejo zgodbo o tem, kako so ljudje nekoč živeli, ustvarjali in komunicirali.

Skrivnostni simboli, ki še danes begajo raziskovalce

Eden najbolj zanimivih delov razstave razkriva predmete s simboli, katerih pomen še vedno ni povsem pojasnjen. Na prazgodovinskem posodju, bronastodobnih predmetih in drugih najdbah najdemo znake, za katere raziskovalci še danes iščejo odgovore. So bili okras? Sporočilo? Oznaka lastništva? Ali pa nekaj povsem drugega? Prav v tem se skriva čar arheologije – nekaterih ugank še vedno nismo razvozlali.

Čivki iz preteklosti FOTO: Anže Krže - Mediaspeed

Ste vedeli, da poznamo tudi rimske grafite?

Ko danes govorimo o grafitih, pomislimo na mestne ulice in sodobno ulično umetnost. A ljudje so sporočila puščali že pred skoraj dva tisoč leti. Med zgodbami, predstavljenimi na razstavi, so tudi primeri napisov in grafitov iz rimskega obdobja, ki pričajo o tem, da so ljudje tudi takrat želeli za seboj pustiti sled, zapisati ime ali izraziti misel. Potreba po sporazumevanju očitno ni izum sodobnega časa.

Kaj pomenijo skrivnostni napisi na mečih?

Posebno pozornost pritegnejo tudi srednjeveški meči z vrezanimi znaki in napisi. Nekateri med njimi so tako skrivnostni, da raziskovalci še danes ne vedo natančno, kaj pomenijo. So bili podpis mojstra, oznaka lastnika ali simbol, ki naj bi bojevniku prinašal srečo in zaščito? Predmeti pogosto odpirajo več vprašanj, kot dajejo odgovorov – in prav zato ostajajo tako privlačni.

Čivki iz preteklosti FOTO: Blaž Gutman

Pod današnjim Celjem se skriva rimsko mesto

Razstava obiskovalce popelje tudi v čas rimske Celeje, enega najpomembnejših mest na območju današnje Slovenije. Le redki se zavedajo, da se pod današnjim mestnim jedrom skrivajo večmetrske arheološke plasti z ostanki ulic, hiš, forumov, mozaikov in razkošnih javnih stavb. Najdbe pričajo o bogatem in živahnem mestu, ki je bilo pomemben del rimskega sveta.

Vsak predmet pripoveduje zgodbo človeka

Čeprav so predmeti danes muzejski eksponati, so bili nekoč del vsakdanjega življenja. Nekdo jih je izdelal, nosil, uporabljal, izgubil ali podedoval. Prav zato razstava ni zgolj pregled arheoloških najdb. Je zbirka človeških zgodb, ki so preživele stoletja in tisočletja. Obiskovalci lahko skozi enajst tematskih poglavij odkrivajo različne načine sporazumevanja – od zvokov in simbolov do prvih zapisov –, obenem pa spoznavajo bogastvo slovenske arheološke dediščine, ki jo redko vidimo zbrano na enem mestu. Obisk razstave ni le sprehod med arheološkimi najdbami, temveč potovanje skozi zgodbe ljudi, ki so na naših tleh živeli, ustvarjali in za seboj pustili sledi tako, kot jih bomo pustili tudi mi.

Čivki iz preteklosti FOTO: Blaž Gutman