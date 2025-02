Skrivnostni zvoki na Ajdovskem. Kaj jih ustvarja?

Ob zadnji močnejši burji so se prebivalci v Ajdovščini spraševali, kaj ustvarja zvoke, ki spominjajo na naravne orgle? Te so igrale dan in noč ob novem domu starejših občanov Kresnice v Ajdovščini, vse dokler je pihala burja. Zvoki so bili tako glasni, da niso motili zgolj stanovalcev v domu, temveč tudi nekatere okoliške prebivalce. Vodstvo Doma in projektanti sklepajo, da zvok ustvarja burja, ko piha skozi ograjo nad garažo, pravega vzroka in rešitve pa še niso našli.