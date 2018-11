'Skupaj gremo naprej'

Bandelli je storil napako, tega se zaveda, zato se je opravičil in odstopil. Iz vrst SAB ni nobenih zamer zaradi tega, je pojasnil Erjavec in dodal, da gre koalicija skupaj naprej. Koalicijo zdaj čaka kar nekaj odprtih vprašanj, med njimi priprava rebalansa proračuna za leto 2019 in pogajanja s sindikati javnega sektorja.

Koalicija je na sestanku pred današnjo sejo vlade opravila zelo odprt pogovor glede sodelovanja posameznih koalicijskih strank znotraj koalicije in v vladi Marjana Šarca, je pojasnil predsednik DeSUS Karl Erjavec."Dogovorili smo se, da gremo skupaj naprej,"je povedal po srečanju in zanikal, da bi zaradi odstopa ministra Marka Bandellija iz vrst SAB prišlo v koaliciji do kakšnih zamer. "Bandelli se je opravičil. Zaveda se, da je storil napako, zato je tudi odstopil," je dejal. DZ se bo z njegovim odstopom predvidoma seznanil prihodnji teden.

Karl Erjavec pravi, da bodo rešitve na odprta vprašanja iskali na koalicijskem vrhu v soboto. FOTO: POP TV

Pred koalicijo je kar nekaj odprtih vprašanj, med katerimi je Erjavec izpostavil pripravo rebalansa proračuna za leto 2019 in pogajanja s sindikati javnega sektorja. Teh vprašanj danes niso obravnavali, pač pa bodo rešitve zanje iskali na koalicijskem vrhu, ki ga je Šarec sklical za soboto popoldne. Da bodo o proračunu in pogajanjih s sindikati javnega sektorja razpravljali v soboto, so po sestanku povedali tudi predstavniki nekaterih drugih strank. Vodja poslanske skupine SD Matjaž Han je glede osnutka novele zakona o izvrševanju proračuna, ki je dvignil veliko prahu, dejal, da se bo komentarja vzdržal. "To je manjšinska vlada. Najprej se moramo med sabo dogovoriti. Socialni demokrati imamo marsikaj povedati, a bomo to za zdaj povedali za zaprtimi vrati. Ne želim namreč, da ima ta vlada pred novim letom kakšne hude težave," je povedal. Osnutek novele zakona, ki jo pripravljajo na finančnem ministrstvu, je v javnost prišel pred nekaj dnevi, tako koalicijo kot opozicijo in širšo javnost pa so razburili predlagani ukrepi, ki gredo v smeri zmanjševanja pravic na področjih socialne in družinske politike. Na to temo je bilo že v sredo več sestankov s premierjem Šarcem in ministrom za finance Andrejem Bertoncljem.

SAB zaradi Bandellija ne goji zamer.

Predsednica SAB Alenka Bratušek je danes izrazila prepričanje, da do posegov v ranljive skupine oz. področje sociale in družine ne bo prišlo. Nekdo je napisal ideje, kje se da privarčevati, sociala pa je seveda velik segment v proračunu, je dejala o osnutku novele zakona. "Mi, ki sedimo v vladi, nikakor ne bomo prizadeli otrok, velikih družin in ne mladih,"je zatrdila Bratuškova. V desetih proračunskih milijardah privarčevati ali najti 100 ali 150 milijonov evrov po njenih besedah ne bi smela biti velika težava, zato je prepričana, da bodo to v soboto rešili. Erjavec osnutka zakona o izvrševanju proračuna še ni videl, a za DeSUS je pomembno, da bodo zagotovili redno in izredno uskladitev pokojnin ter zvišanje regresa za upokojence in postopno povečanje odmerne stopnje za odmero pokojnin. "Zlasti moramo javnemu sektorju nameniti toliko sredstev kot plačam zaposlenim v javnem sektorju," je ponovil.

Koalicija gre skupaj naprej. FOTO: Damjan Žibert