Skupaj naprej: zahteven projekt s skupnim ciljem

Dve največji televizijski hiši v Sloveniji, POP TV in RTV Slovenija, bosta za edinstven projekt združili moči. Zakaj? Ker imamo isti cilj, enake poglede na problematiko in predvsem enake prioritete kot medijski hiši s poslanstvom služiti javnemu interesu. Ta je v teh težkih časih zagotovo ob informiranju javnosti tudi ozaveščanje ljudi o stanju v državi in skupni boj proti pandemiji. Če smo bili pred letom in pol še nekoliko nevedni, kaj se pravzaprav dogaja, smo sedaj že dodobra zakorakali v pandemijo, o covidu in ukrepih, ki pomagajo pri preprečevanju okužbe, pa vemo praktično skorajda vse. Vprašanje je le, zakaj se torej Slovenija tako neuspešno bori zoper to bolezen?

V četrtkovi oddaji Skupaj naprej bomo poptevejevci združili moči z ertevejevci in tako skušali biti vzgled, kako držati skupaj, da se lahko kot narod pomaknemo naprej. Naprej v boju s covidom in mentaliteto, ki ne bo razdvajala, temveč združevala. Izpeljati takšen projekt ni mala malica za nobeno od teh dveh medijskih hiš, še nekoliko težje pa je, ko se združita kar dve največji, saj ima vsaka svoj pristop in svoje ljudi, ki to počnejo – vsak na svoj način. Na režiserski stolček bo posebej za ta projekt sedel Siniša Gačić, sodelavec RTV Slovenija, ki družbo preučuje tudi v svojih filmskih projektih. V pogovoru za 24ur.com je povedal, kako se loteva projekta in kaj mu predstavlja največji izziv.

Tovrstni projekti v medijskem prostoru veljajo za izjemo, v Sloveniji pa bo to sploh prvi projekt, ki se bo zgodil s sodelovanjem dveh največjih medijskih hiš. Vajeti na režiserskem stolčku bo prevzel Siniša Gačić, ki mu je tovrstno delo v užitek: »Takšni izredni projekti se po navadi uresničijo v kratkem času. Vse je skrčeno v par dni intenzivnih priprav. Celotna ekipa obeh televizij je stopila skupaj, tako da je delati užitek. Zdaj je potrebno narediti še najpomembnejšo stvar: ponuditi televizijsko razpravo o virusu, ki jo bodo ljudje slišali. Zdi, se da smo nehali poslušati, da so vsa naša mnenja že vnaprej določena.”

icon-expand Siniša Gačić FOTO: Luka Cjuha

Gačić pravi, da je največji izziv za režiserja takega projekta pravzaprav enak vsem ostalim oddajam: "Da se vse izide po načrtu brez opaznih napak." In nadaljuje s svojim osebnim pogledom in uresničevanjem projekta, saj imata naši medijski hiši vsaka svoje posebnosti in načine delovanja: "Prav zabavno je opazovati največje konkurente na istem vlaku. Čeprav sta si dve medijski hiši precej različni, se pri ustvarjanju televizijskega programa soočamo s podobnimi težavami. Posledično smo si zaradi tega med seboj tudi precej podobni." Do ideje je prišlo prav zaradi situacije, v kateri se je znašla naša država. Obe zbrani ekipi se tako v projekt podajata z istim razlogom in ciljem: "Na žalost je razlog za sodelovanje precej tragičen. Postali smo svetovni prvaki na lestvici prirasta okužb! Situacija je tako zaskrbljujoča, da sta se združila TV Slovenija in POP TV. Številke zadnjih dni so res katastrofalne. Dvomim, da lahko ena oddaja prav veliko spremeni, lahko pa postavi primer umirjene komunikacije, ki je v času te pandemije pogosto manjkala. Ve se, da te sogovornik bolje sliši, če mu šepetaš, kot če se nanj dereš.” Tehnično gre za zelo zahteven projekt Tovrsten projekt zahteva tudi dodelano grafično podobo. Tematika, ki bo rdeča nit četrtkove oddaje Skupaj naprej, bo podprta z grafikami, čigar glavni namen je prikaz podatkov, ki morajo biti podani na pregleden in razumljiv način. Izkušena ekipa, ki pripravlja oddajo, se tako uspešno bori z izzivi, ki jih prinaša sodelovanje s kolegi iz RTV Slovenija. Za naš portal sta o procesu dela, ki všečno prepleta vsebino z grafičnimi elementi, spregovorila tudi Davorin Kobetič, vodja produkcijske grafike na POP TV in Gašper Tomažič, ki z grafično ekipo vodi projekt Skupaj naprej.

icon-expand Davorin Kobetič, vodja produkcijske grafike na POP TV FOTO: Jan Filip Jordan Frangeš

Tomažič se veseli novega podviga in ob tem poudarja, da je projekt zanimiv zaradi sodelovanja z ekipo iz druge televizijske postaje, ravno zato pa bo samo usklajevanje med ekipami svojevrstna preizkušnja: ''Dodaten izziv predstavlja tudi kratek časovni okvir, le-ta zahteva optimizacijo in prilaganje želja ter vsebinskih, grafičnih in nadalje še tehničnih zmožnosti za uspešno izpeljavo projekta.'' Kobetič dodaja, da je zanimiv tudi izbor lokacije snemanja, ki je za oddelek grafike svojevrsten zalogaj. Oba skupaj sodelujeta že od leta 2004, sta bila vključena v nekatere pomembne oddaje, s tovrstnim delom grafične opreme pa sta se srečevala med delom na zahtevnejših projektih, kot so volitve, soočenja politikov in ostalih, ki ne nastajajo v klasičnih televizijskih studiih. ''Četrtkova oddaja bo ob osnovnih grafičnih elementih dogajanje popestrila s tako imenovanimi 'overlay' grafikami, v katerih bomo grafično vsebino projicirali na realen studio,'' je pojasnil Tomažič, Kobetič pa razkril, da je v načrtu tudi virtualna projekcija različnih elementov na resnične elemente studia: ''Ta bo gledalcu prinesla zanimiv scenski element, obenem pa studio, ki je v resničnosti morda bolj monotonih barv, naredila bolj topel in barvno ter vsebinsko bolj zanimiv.''

icon-expand Gašper Tomažič, vodja grafične ekipe na projektu Skupaj naprej FOTO: POP TV

Ker bo oddaja na sporedu že v četrtek, 11. novembra, se mojstri grafik spopadajo tudi s časovnim pritiskom, vendar ob tem vodja produkcijske grafike poudarja, da gre za izkušeno ekipo, ki se znajde v vseh mogočih situacijah, zato dejanski časovni okviri ne bodo predstavljali večjih težav. Ob tem pa bodo vsekakor pozorni na ključne sestavine dobre in gledalcu zanimive oddaje: ''Ob prikazu grafičnih elementov se je vedno potrebno postaviti v okolje, kjer gledalci v večini primerov spremljajo takšno oddajo. Grafike morajo biti pregledne, hitro berljive in razumljive, kajti gledalec nima toliko časa na razpolago kot na spletni strani ali ob branju časopisa, ampak je ta na zaslonu v omejenem času. Najbolj pri vsem je pomembno, da je grafika vsebinsko ustrezna in predvsem brez napak,'' je pojasnil Tomažič. Pri tem doda, da bo za brezhibno vizualno podporo vsebini skrbelo kar nekaj grafikov: ''Trije oziroma štirje bodo s svojimi znanji pripomogli, da bo oddaja vizualno všečna. Grafični paket v celoti pripravlja naša ekipa, seveda v dogovarjanju in s posvetovanji z ekipo RTV, temu pa sledi skupno potrjevanje elementov.''

Ravno sodelovanje pa zahteva ogromno usklajevanja, tudi kar se tiče programske opreme. Oba se strinjata, da zaradi tega večjih težav med procesom ustvarjanja ne bo, vsekakor pa bo zaradi tega potrebnih nekaj dodatnih korakov, predvsem pa dobra predpriprava. ''Obe ekipi delujeta s čisto drugačno grafično programsko opremo. Po usklajevanjih in dodatnem raziskovanju smo prišli do najbolj optimalnih postopkov, da lahko naše elemente dostavimo v ustreznih formatih,'' pojasnita in dodata, so si delo razdelili po segmentih, pripravo grafičnih elementov dela ekipa POP TV, kolegi z nacionalke pa bodo prevzeli predvajanje med oddajo.

Zaradi specifičnosti trenutne situacije, ki otežuje stike v živo, se tudi dogovarjanja glede podrobnosti, ki bodo krasile oddajo, odvijajo s pomočjo spletnih povezav. Za ekipi bi tako po besedah Kobetiča bilo seveda lažje, če bi kakšno stvar lahko predebatirali in pogledali tudi osebno, vendar se zavedajo, da sta se ekipi primorani prilagoditi vsemu, kar je potrebno za nemoteno delo. Kljub oviram se izkušena ekipa, ki na naši medijski hiši ustvarja grafične vsebine, zaveda, da je tovrstno zgodovinsko sodelovanje neprecenljivo: ''Vedno je dobrodošlo, da si ekipa širi obzorja bodisi s spoznavanjem novih protokolov dela in programskih orodij bodisi z razmišljanji drugih ekip," poudari Davorin Kobetič in zaključi: ''Prepričani smo, da se bomo tudi pri tem projektu oboji eden od drugega naučili kaj novega, kar bomo lahko koristno uporabili pri našem delu v bodoče.''