Skupaj naprej: zakaj se Slovenija tako neuspešno bori z virusom?

"Kako se izviti iz primeža covida, ki celemu svetu kroji življenje?" je vprašanje, na katerega že skoraj dve leti iščemo odgovore. V ta namen sta dve največji televizijski hiši v Sloveniji, POP TV in RTV Slovenija, združili moči in ustvarili edinstven projekt – oddajo Skupaj naprej. Voditeljici Maja Sodja in Erika Žnidaršič bosta gostili zares ugledne goste z močnimi sporočili, ki gredo veliko širše in globlje od zdravstvene krize. To so epidemiolog Mario Fafangel, antropolog dr. Dan Podjed, uveljavljena filozofinja Alenka Zupančič in dolgoletna vodja protokola Ksenija Benedetti, pravnik, predsednik Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin in ekonomist dr. Mojmir Mrak. Oddajo lahko na naši spletni strani in VOYO spremljate v živo!

icon-expand