Skupaj naprej: Vizualna podoba bo poskrbela za verodostojnost in zaupanje

Ob zgodovinski združitvi moči dveh največjih medijskih hiš v Sloveniji so se za kamerami združili vsi člani ekipe, ki skupaj sestavljajo celoto – oddajo Skupaj naprej. Pomemben del televizije kot vizualnega medija tako predstavlja tudi vizualna podoba voditeljic, za katero v naši medijski hiši PRO PLUS že dlje časa skrbi Barbara Žgalin, ki je v tem projektu moči združila s stilistko Televizije Slovenija, Beti Zubčič. Kako torej potekajo dogovori in priprave hiš z dvema različnima stiloma in ali sta res tako različna?

Danes bodo gledalci lahko prvič v zgodovini obeh televizijskih hiš ob 20. uri, na dveh različnih programih, spremljali isto oddajo. Skupaj naprej, projekt naše medijske hiše in RTV Slovenija, bo v želji po iskanju rešitev v zvezi s pandemijo koronavirusa združil dve največji medijski hiši v Sloveniji in pokazal, da imamo v tej problematiki zastavljen isti cilj – ponovno zaživeti normalno življenje. Barbara Žgalin, dolgoletna stilistka naše medijske hiše, bo tako tudi tokrat poskrbela, da bo vizualna podoba voditeljice Maje Sodja ustrezna, a z osebnim estetskim pečatom. icon-expand Za vizualno podobo voditeljice Maje Sodja bo poskrbela Barbara Žgalin. FOTO: POP TV "Pri tako velikem projektu je pomemben vsak član ekipe," je za naš portal povedala Barbara, ki je za posebno priložnost moči združila s stilistko voditeljice Erike Žnidaršič, Beti Zubčič. "Zadolženi sva za vizualni doprinos k projektu," je dodala in pojasnila, morajo biti zato dogovori še toliko bolj efektivni, ob tem pa je potrebna tudi velika mera fleksibilnosti. "Delo z ekipo absolutno ni zahtevno, saj vsak točno ve, kaj počne in kakšna je njegova vloga," je še poudarila. V napoto zaradi dobre organizacije in preteklega spoznavanja z ukrepi ne stopa niti trenutna zdravstvena situacija, o kateri bo govora v oddaji. PREBERI ŠE Skupaj naprej: zahteven projekt s skupnim ciljem O dobrem sodelovanju je v pogovoru za naš spletni portal spregovoril tudi režiser projekta, Siniša Gačić, ki je dejal: "Celotna ekipa obeh televizij je stopila skupaj, tako da je delati užitek. Zdaj je potrebno narediti še najpomembnejšo stvar: ponuditi televizijsko razpravo o virusu, ki jo bodo ljudje slišali." Oddaja Skupaj naprej bo v živo tudi na VOYO. Za razpravo, ki jo bosta vodili voditeljici Maja Sodja in Erika Žnidaršič, pa sta svoj del prispevali tudi stilistki obeh hiš. Hiši, ki se sicer razlikujeta, imata tudi nekaj skupnih členov, tudi ko pride do vizualne podobe voditeljice. "Skupni imenovalec je podoba sodobne poslovne ženske. Temu slediva obe stilistki," je pojasnila Žgalin in poudarila, da je pri delu obeh prisoten osebni estetski pečat, ki zaznamuje vsako voditeljico posebej, a tako kot pri sami vsebini oddaje, je tudi tukaj cilj enak: biti verodostojen in ustvariti zaupanja vredno podobo. icon-expand