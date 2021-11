Čas je za drugačna vprašanja: kako potekajo priprave za oddajo Skupaj naprej?

Dve največji medijski hiši, dve voditeljici in dva urednika. Voditeljica Maja Sodja med pripravami pove, da so njihov i občutki mešanica pričakovanja, vznesenosti, malo živčnosti, ker se je treba na oddajo res izjemno pripraviti.

Maja Sodja in Erika Žnidaršič.

Ker to ne bo še ena covidna oddaja. Družbeni koronski davek je prevelik, priznavajo ustvarjalci oddaje. Zato je čas za drugačna vprašanja. Zakaj je tako stanje v državi? A je še kaj solidarnosti med nami? In tokrat ne bo prostora za politike.

Alenka Marovt, urednica oddaje, pojasnjuje, da bodo besedo dobili "takšni gostje, ki ne taktizirajo, ki imajo vsebijo, ki bodo znali dati to družbeno dogajanje, to razpoko v družbi, gnev, bes, strah v kontekst in bodo odprli obzorja, da se bomo skupaj vprašali, v kakšni Sloveniji si pravzaprav želimo živeti?" Ko je sovražni govor prisoten na vsakem koraku, zdravstvo pred kolapsom, družba v nenehnem nemiru, želijo pokazati, da le skupaj lahko stopimo naprej.