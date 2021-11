Oddaja Skupaj naprej: 'Ljudem želimo dati sporočilo, da lahko skupaj iz tega izidemo boljši'

Prvič v zgodovini bo nocoj ob 20. uri istočasno na RTV in POP TV na sporedu oddaja Skupaj naprej. 20 mesecev dolga koronska kriza je družbo razdelila, znašli smo se v slepi ulici in čas je, da te delitve presežemo. To ne bo še ena covidna oddaja. Besedo bodo dobili gosti, ki ne taktizirajo, ki imajo vsebino, ki bodo znali dati v kontekst to družbeno dogajanje, razpoko v družbi, gnev, bes in strah ljudi ter nam odpreti obzorja, da se bomo skupaj vprašali, v kakšni Sloveniji si pravzaprav želimo živeti. Čas je za drugačna vprašanja.

V teh črnih dneh, ko Slovenija niza rekordne številke novih okužb, razprtije v narodu pa se le še poglabljajo, so se na Kolodvorski in na Kranjčevi lotili svojevrstnega projekta, s katerim želijo preseči delitve, ki jih je v družbi povzročila koronakriza. Obe televiziji že od marca lani skrbita za številne lastne vsebine, povezane z epidemijo covida-19, tokrat pa sta naredili še korak dlje in se odločili za medsebojno sodelovanje.

Dve največji televizijski hiši v Sloveniji, POP TV in RTV Slovenija, sta za edinstveni projekt združili moči. Zakaj? Ker imamo isti cilj, enake poglede na problematiko in kot medijski hiši s poslanstvom služiti javnemu interesu predvsem enake prioritete. Mednje v teh težkih časih ob informiranju javnosti zagotovo spadata tudi ozaveščanje ljudi o stanju v državi in skupni boj proti pandemiji. Medtem ko smo bili pred letom in pol še nekoliko nevedni, kaj se pravzaprav dogaja, smo sedaj že dodobra zakorakali v pandemijo, o covidu in ukrepih, ki pomagajo pri preprečevanju okužbe, pa vemo skorajda vse. Vprašanje je le, zakaj se torej Slovenija tako neuspešno bori zoper to bolezen.

V oddaji Skupaj naprej, ki jo bosta nocoj ob 20. uri v tandemu vodili odločni in izkušeni voditeljici Maja Sodja in Erika Žnidaršič, bodo nastopili različni strokovnjaki, ne bo pa politikov. Spregovorili bodo gosti, ki so s covidom povezani tako na strokovni kot tudi na osebni ravni. O tematiki bodo govorili s socialnega, zdravstvenega, ekonomskega in družbenega vidika ter gledalcem podali kar najširšo sliko o epidemiji in koronavirusu. To bo oddaja, ki ne želi razdvajati in v kateri ne bo prostora za prepire, ampak bo nosila enotno sporočilo – da smo vsi v istem čolnu.