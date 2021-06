SKUPAJ VRNIMO MOČ ŽRTVAM SPOLNEGA TER DRUGIH OBLIK NASILJA

V času trajanja ukrepov zaradi razglašene epidemije COVID-19 je prišlo do občutnega porasta psihosocialnih stisk in težav otrok in mladostnikov. Tudi na Združenju za MOČ lahko poslabšanje stanja potrdimo, saj smo v preteklem in letošnjem letu zaznali visok porast otrok, mladostnikov in odraslih, ki so se k nam obrnili po psihosocialno pomoč in podporo. Z namenom zagotovitve ustrezne podpore osebam z izkušnjo spolnega nasilja smo morali na Združenju za MOČ razširiti svoje delovanje in poiskati nove prostore za izvajanje dejavnosti. Izvajanje dodatnih storitev in selitev v nove prostore nam kot nevladni organizaciji predstavljata veliko finančno breme. S tem namenom vas želimo povabiti, da preko donacij tudi vi postanete del naše zgodbe.

icon-expand Skupaj za prihodnost brez nasilja. FOTO: Arhiv ponudnika

Združenje za MOČ je nevladna, neprofitna in humanitarna organizacija, ki že 27 let deluje na področju nudenja psihosocialne pomoči v obliki svetovanj za otroke, mladostnike in odrasle osebe z izkušnjo spolnega nasilja in drugih oblik nasilja, za starše otrok in druge podporne osebe. Organiziramo skupine za samopomoč, nudimo zagovorništvo in spremljanje na institucije ter izvajamo izobraževanja na temo spolnih zlorab in nasilja.

icon-expand Logotip Združenja za MOČ. FOTO: Arhiv ponudnika

Več o delovanju Združenja za MOČ si lahko ogledate na naši spletni strani. Ob povečanju števila uporabnikov naših storitev v preteklem in letošnjem letu smo bili primorani poiskati večje prostore, saj na trenutni lokaciji nismo imeli dovolj prostorskih kapacitet za tako številčno obravnavo. Hkrati se je izkazala velika potreba po »varni sobi« kot večnamenskem varnem prostoru za otroke in mladostnike, saj so ravno mladi populacija, pri kateri je v zadnjem času prišlo do najhujših stisk. Z vašo pomočjo bi imeli možnost oblikovati prostore, kjer bi lahko otroci in mladostniki v varnem okolju spregovorili o zlorabi in dobili ustrezno pomoč in podporo na poti okrevanja. Vašo finančno donacijo bi uporabili za ureditev prostorov na način, ki bi nam omogočil istočasno obravnavo več uporabnikov in izpeljavo skupinskih dejavnosti, kot so skupine za samopomoč, brezplačni tečaj joge in samoobramba za dekleta. Naš cilj je zbrati 8.000 evrov, ki jih bomo namenili vzpostavitvi novih prostorov in večnamenske sobe za otroke in mladostnike.

icon-expand Sem otrok in nekaj se mi je zgodilo. FOTO: Arhiv ponudnika

Ker so storitve psihosocialne pomoči, ki jih nudimo uporabnicam in uporabnikom brezplačne, smo finančno gledano povsem odvisni od financerjev in donatorjev. Želimo vas povabiti, da ste del večje zgodbe, ki je sestavljena iz zgodb številnih otrok, mladostnikov in odraslih, žensk in moških, ki so doživeli in preživeli spolno nasilje in zlorabe. S svojim prispevkom boste zagotovili, da se lahko osebe z izkušnjo spolne zlorabe vključijo v proces okrevanja, ponovno prevzamejo nadzor nad svojim življenjem in zaživijo polno življenje. Tako naš strokovni tim kot naše uporabnice in uporabniki vam bomo iskreno hvaležni za vašo donacijo.

PODATKI ZA NAKAZILO: Združenje za MOČ Cesta v Mestni log 55 1000 Ljubljana Banka: UniCredit Banka Slovenija d. d. IBAN: SI56 2900 0005 5106 818 SWIFT: BACXSI22 Koda namena: CHAR Namen: Donacija