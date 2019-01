Mama in sin živita v majhni sobici brez oken

V uredništvo oddaje Svet je poklicala hčerka gospe iz Velenja in prosila za pomoč pri iskanju stanovanja za njeno mamo, ki z bolnim sinom živi v sobici brez oken, stranišče, kopalnico in kuhinjo si delita z ostalimi stanovalci. Z vprašanjem, zakaj tako socialno šibka družina ne dobi neprofitnega občinskega stanovanja, so se obrnili na občino in dobili nepričakovan odgovor.

