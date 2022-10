Skupaj za Urbana: 'Ko spoznaš takšne zgodbe, se zaveš, kaj je zares pomembno'

"Ko spoznaš takšne zgodbe, se zaveš, kaj je v življenju zares pomembno, kaj so prave zmage in pravi porazi," pravijo hokejisti Olimpije, ki ta petek vabijo v Halo Tivoli, kjer se bodo udarili z avstrijskim moštvom. Tekma pa bo imela tudi dobrodelno noto. Skupaj so namreč stopili za triletnega Urbana, prvega otroka v Sloveniji, ki so mu diagnosticirali izjemno redko nevro-razvojno bolezen, zanjo so značilne motnje v duševnem razvoju, motorične težave, govorna okvara, motnje vida. Vstopnice, ki so že na voljo, stanejo pet evrov, celoten izkupiček pa bo namenjen razvoju prelomne genske terapije, ki bi dečku omogočila normalnejše življenje.