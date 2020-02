Skupina Blitz prevzela kino distribucijo filmov The Walt Disney Company

Skupina Blitz je postala kino distributer Disneyjevih filmov za področje Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Severne Makedonije in Albanije, vključno z Disneyjevimi znamkami: Pixar Animation Studios, Marvel Studios, Lucasfilm Ltd, Touchstone Pictures, Walt Disney Pictures, Walt Disney Animation Studios in nekdanji 20th Century Fox in Fox Searchlight Pictures pod novim imenom 20th Century Studios in Searchlight Pictures ter Blue Sky Studios.

Skupina Blitz je s tem prevzemom prevzela tudi celotni katalog filmov 2i filma, ki vključuje tudi številne premierne filme za potrebe lastnih CineStar TV programov kot tudi drugih načinov distribucije.

Skupina Blitz vstopa v leto 2020 z veseljem in velikimi pričakovanji ter bo občinstvu predstavila najnovejše filmske stvaritve avtorjev, ki so ustvarili znane filmske uspešnice in franšize, kot so Vojna zvezd, Ledeno kraljestvo, Levji kralj in Maščevalci, kot tudi številne nove filme, ki šele bodo osvojili naklonjenost občinstva.

2i film je eden najinovativnejših filmskih distributerjev v Hrvaški in regiji, znan po dolgoletnem uspešnem sodelovanju z Disneyjem ter uspešni distribuciji številnih neodvisnih filmov in filmov domače produkcije, kot je franšiza „Koko in duhovi“ ter „Zenit“ in „ZG80“.

Skupina Blitz je največji distributer filmskih in avdiovizualnih vsebin v regiji in distribuira filme neodvisnih studiev, ko so LionsGate Films, Amblin Partners, Miramax, Filmnation Entertainment, STX Entertainment, Endeavor kot tudi znanih evropskih studiev, kot so StudioCanal, Pathe, Gaumont, SND in številni drugi, nič manj pa ni pomembno sodelovanje z okoli petdesetimi producenti s Hrvaške in regije.

Poleg tega se skupina Blitz ponaša tudi z ekskluzivnimi pogodbami za kino distribucijo filmov velikih studiev Warner Bros. Pictures International in Paramount Pictures International (na Hrvaškem).

Skupina Blitz od svojih začetkov leta 1992 ter v Sloveniji od leta 2000, postopoma razvija in širi svoje delovanje ter danes uspešno distribuira raznovrstne filmske vsebine v regiji v kinematografih, na digitalnih medijih in ključnih digitalnih platformah ter na javnih in komercialnih televizijskih postajah, vključno s progami CineStar TV. Skupina Blitz je soustanovitelj Blitz-CineStarja, kinematografske mreže, ki jo je Mednarodna kinematografska zveza (UNIC) razglasila leta 2019 za najboljšega prikazovalca v Evropi.

Naročnik oglasa je Blitz d.o.o.