Nova lokacija za prodajno-servisni center gospodarskih vozil Mercedes-Benz

Ključne točke investicije v novo lokacijo:

- Okrepitev prisotnosti na trgu: Emil Frey bo s to investicijo, ki jo bo upravljalo podjetje Autocommerce, okrepil prisotnost na trgu gospodarskih vozil, kar skupini omogoča povečanje konkurenčnosti in dolgoročno rast.

- Zastopane znamke: V novem prodajno-servisnem centru Mercedes-Benz bodo zastopane znamke: Mercedes-Benz, Unimog Fuso in Setra. Na voljo bodo tako tovorna vozila kot tudi avtobusi.

- Trajnost in inovacije: Investicija prinaša nove tehnologije in trajnostna gospodarska vozila z električnim in vodikovim pogonom.

- Infrastruktura: Na voljo bo električna polnilnica za gospodarska vozila, v prihodnosti pa tudi polnilnica za vozila na vodik.

- Nova delovna mesta: Investicija prinaša od 30 do 50 novih delovnih mest predvsem na tehničnem področju in pomeni priložnosti za zaposlitev lokalnega prebivalstva in razvoj.

- Družbena odgovornost: Skupina Emil Frey bo zagotovila kadrovsko štipendijo za dijaka oziroma dijakinjo tehniške smeri, ki bo izbran/a v sodelovanju z Občino Log - Dragomer.

- Zaključek projekta, katerega vrednost ocenjujejo na okrog 15 milijonov evrov, je načrtovan za leto 2026.

Projekt so v skupini Emil Frey predstavili skupaj z Občino Log - Dragomer, ki bo s tem dobila nova delovna mesta in priložnosti za razvoj. Ob koncu novinarske konference so predstavniki skupine Emil Frey in župan Občine Log – Dragomer zasadili drevesa, ki simbolizirajo skupno zavezanost k družbeno odgovornemu sodelovanju. Z investicijo v novo lokacijo, ki jo bo upravljalo podjetje Autocommerce, generalni uvoznik gospodarskih vozil Daimler Truck AG, želijo okrepiti prisotnost na trgu gospodarskih vozil, povečati konkurenčnost podjetja in zagotoviti dolgoročno rast.

Kot je uvodoma poudaril Jožko Tomšič, generalni direktor skupine Emil Frey za Slovenijo, "Skupina Emil Frey ostaja zavezana svojim ambicioznim ciljem in nadaljuje z inovativnimi projekti, ki krepijo naš položaj na trgu. Odlični rezultati preteklega leta kažejo, da nam stranke zaupajo in od nas pričakujejo najboljšo in najsodobnejšo ponudbo. Tudi zato smo se odločili za investicijo v Občini Log – Dragomer, ker je to le eden od korakov, ki nas peljejo v prihodnost. Veseli smo, da smo v omenjeni občini našli kompetentnega sogovornika, ki z nami deli vrednote kot so zavezanost k trajnosti, usmerjenost v dolgoročni razvoj in družbeno odgovornost. To ne pomeni le odlične priložnosti za skupino Emil Frey, pač pa odpira številne nove perspektive tudi za lokalno okolje in tamkajšnje prebivalce."

V nadaljevanju pa je Rasto Oderlap, direktor podjetja Autocommerce, izpostavil: "Dosledna usmerjenost k strankam je ključnega pomena za uspeh družbe Mercedes-Benz Trucks. Pri tem imata odločilno vlogo kakovostna prodajna in poprodajna organizacija. Skladno s tem je nadaljnji razvoj prodajno-servisne mreže z dodatno lokacijo v občini Log - Dragomer pomemben del naše strategije. Trenutno je v izvedbi tudi prenova servisne delavnice v Ljubljani na Baragovi ulici 12, posodobitev strojne delavnice in gradnja baterijske delavnice na isti lokaciji."

"Novi center gospodarskih vozil ne pomeni le pomembnega mejnika za Autocommerce, temveč za celotno skupino Emil Frey v Sloveniji. Posebej smo veseli integracije storitev na lokaciji Log - Dragomer. Prvič, to krepi našo prodajno servisno mrežo Mercedes-Benz v Sloveniji, ki bo s sedmini servisi največja servisna mreža za tovornjake in avtobuse v Sloveniji, in drugič, postavljamo tudi nove standarde pri vzdrževanju in popravilih vozil s tehnologijo baterij in gorivnih celic."

Miran Stanovnik, župan občine Log – Dragomer pa je poudaril: "Izjemno ponosni smo, da občina Log - Dragomer z novimi investicijami in nastajajočim avtocestnim priključkom postaja vse bolj pomembna logistična točka v Sloveniji. Sodelovanje s skupino Emil Frey v našo občino prinaša najsodobnejše tehnologije gospodarskih vozil in s tem številne priložnosti za lokalni razvoj. Zavedamo se, kako dragoceno je imeti v občini nove zaposlitvene priložnosti, še posebej za mlade, ki si želijo delati v tehniških poklicih. Vse našteto pa ne bi imelo smisla, če ne bi bil projekt zasnovan trajnostno in v skrbi za okolje, kar želimo simbolično poudariti z zasaditvijo dreves. Veseli nas, da smo v skupini Emil Frey našli partnerja, ki ceni in podpira lokalno okolje, v katerem deluje."