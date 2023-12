Skupina Emil Frey zaključuje uspešno leto z novimi dosežki

V skupini Emil Frey so letos tudi nagradili svoje predane zaposlene z izplačilom božičnice v višini 2.000 evrov neto. V želji, da bi ublažili posledice dviga cen življenjskih potrebščin pa so že lani z dvakratnim povišanjem plač zaposlenim dvignili osnovne bruto plače – prvič za 3 %, drugič pa za 5 %. Prav tako bodo z novim letom povišali plače za 3,5%.

S svojo predanostjo in strastjo do inovativnih pristopov je skupina utrdila svoj položaj na trgu in presegla pričakovanja. Doseženi rezultati odražajo rast prodaje, hkrati pa si zastavljajo tudi ambiciozne cilje in projekte, ki jih nameravajo doseči v prihodnosti. Skupina Emil Frey ostaja osredotočena na svojo vizijo in prioritete, hkrati pa se aktivno posveča krepitvi svoje prisotnosti in vpliva na slovenskem trgu.

V letošnjem letu je skupina Emil Frey izvedla obsežne investicije v znesku 2,8 mio EUR, ki bodo zagotovile trajnostno rast in odličnost v prihodnjih letih. Z nenehnim vlaganjem v infrastrukturo, tehnologijo in človeške vire, se skupina pripravlja na izzive prihodnosti ter zagotavlja vrhunsko izkušnjo za svoje stranke.

Jožko Tomšič , generalni direktor skupine Emil Frey za Slovenijo, je ob tem poudaril: Za nami je uspešno leto in pred nami novo, dobro leto, ki napoveduje mnoge novosti in projekte. Novih ciljev se lotevamo še bolj ambiciozno, za nas predstavljajo nove izzive, ki jih narekujejo hitre spremembe na trgu. Vse to pomeni, da bo 2024 leto velikih priložnosti za vse nas, da postanemo še boljši!

Na trgu težkih tovornih vozil izjemne rezultate dosega znamka Mercedes-Benz, ki je na prvem mestu z 21,91-odstotnim tržnim deležem in 531 prodanimi vozili do vključno novembra 2023. V primerjavi z enakim obdobjem lani je skupina Emil Frey na trgu težkih tovornih vozil prodajo povečala za kar 161 vozil. Prav tako dosegajo dober rezultat tudi v kategoriji avtobusov – M3 , v kateri znamki Mercedes-Benz in Setra s prodajo 28 avtobusov do vključno novembra 2023 dosegata 22,05-odstotni tržni delež . Če primerjamo velikost trga M3, se je v primerjavi z lanskim letom v enakem obdobju zmanjšal za 3,05-odstotne točke.

Vse znamke v skupini Emil Frey so na slovenskem trgu v letošnjem letu do vključno novembra prodale 9.426 vozil, kar predstavlja 17,73 odstotka vseh v Sloveniji prodanih osebnih in lahkih gospodarskih vozil . Slovenski trg osebnih in lahkih gospodarskih vozil se je v primerjavi z lanskim letom povečal za 5,32 odstotka. Skupina Emil Frey na trgu lahkih gospodarskih vozil dosega odličen 29,80-odstotni tržni delež, kar jo uvršča v sam vrh prodaje LGV.

V začetku marca je skupina Emil Frey odprla vrata lastnega klicnega centra, ki nudi podporo vsem lastnikom vozil 12 blagovnih znamk, ki jih zastopajo podjetja v skupini. Hkrati v skupini podpirajo inovativnost in podjetništvo in v ta namen so vzpostavili podjetniški center Generator, v katerem spodbujajo podjetnike pri razvoju njihovih poslovnih idej. Še posebej tistih, ki podporo v obliki nudenja poslovnih prostorov ali svetovanja potrebujejo na začetku svoje poslovne poti. Generator je v popolnosti zaživel in nudi prostor za razvoj kreativnih projektov mladim podjetnikom na njihovi začetni podjetniški poti.

Meseca maja je skupina z inovativnim pristopom, edinstvenim konceptom s posebnimi doživetji organizirala enega največjih avtomobilističnih spektaklov letošnjega leta, prvi Emil Frey dinamični avtosalon v Sloveniji. Po odzivih ljudi, obisku in skupnem številu prevoženih kilometrov v treh dneh največjega avtomobilskega dogodka leta je bilo jasno, da je Slovenija avtomobilska dežela, prežeta s tehniško kulturo, prvi Emil Frey dinamični avtosalon pa spektakel, ki je upravičil visoka pričakovanja. Na njem je več kot 6.000 slovenskih voznikov dobilo priložnost osebnega srečanja z avtomobilsko prihodnostjo. Na sedmih vozniških preskusih na poligonu AMZS Centra varne vožnje na Vranskem je bilo videti navdušenost, neučakanost in vedoželjnost številnih voznic in voznikov, ki so prišli po neposredno vozno izkušnjo. Prvi dinamični avtosalon je pokazal, da raznolika mobilnost 12 znamk zagotavlja oziroma pokriva vse najrazličnejše želje in potrebe sodobnega voznika. Številni obiskovalci so se lahko prepričali in med 70 različnimi avtomobili poiskali in preskusili svojega idealnega – glede na želje, zmogljivosti, prostornost, varnost in cenovno dosegljivost.

Avgustovska vodna ujma in njeno opustošenje Slovenije nas je pustila brez besed. Vendar ne brez dejanj. V Skupini Emil Frey so pomagali kot posamezniki, podjetja in kot skupina. Najbolj prizadetim regijam v Sloveniji, občinam Črna na Koroškem, Luče, Mežica, Prevalje in Ravne na Koroškem, so donirali pet vozil blagovnih znamk Citroën, Fiat, Mitsubishi Motors, Mercedes-Benz in Peugeot, ter 5 let brezplačnega rednega servisiranja. Občini Ljubno pa izročili v 6-mesečno uporabo težko tovorno vozilo Mercedes-Benz Acros s kiper nadgradnjo podjetja TTN. Zavedajo se, da kot podjetje poslujejo zaradi kupcev, ki jim zaupajo z nakupom vozila ali koriščenjem njihovih storitev. Zato so se poleg že omenjene pomoči odločili, da družbi vrnejo zaupanje in pomagajo na svoj način – z avtomobili.

Ena večjih investicij skupine v letu 2023 je bila gradnja novega Mercedes-Benz centra v Ljubljani, ki je svoja vrata odprl v začetku septembra. Prodajni salon in servis osebnih in lahkih dostavnih vozil Mercedes-Benz Emil Frey Avtocentra Ljubljana sta dobila novo podobo, izdelano po najnovejšem konceptu MAR20X, ki predstavlja odziv na številne spremembe pri prodajnih in poprodajnih storitvah ter omogoča prilagoditev naraščajočim potrebam in pričakovanjem sodobnih kupcev. V prenovljenem prodajnem salonu v Ljubljani je bil ustvarjen tudi edinstven prostor, AMG PERFORMANCE CENTER – unikaten in edini tovrstni center v celotni regiji.

Na celotnem območju avtomobilskega mesta je bila v letošnjem letu opravljena tudi izgradnja omrežja za postavitev 70 električnih polnilnic.

Skupina močno podpira tudi razvoj pooblaščene prodajno-servisne mreže. V septembru je podjetje Avto Trobec za znamko Citroën odprlo nov prodajni prostor v Ljubljani, podjetje ASP je v novembru v Lescah začelo z delom pooblaščenega servisa za znamko Mercedes-Benz, znamka DS je po novem zastopana tudi v prostorih EFAC Maribor v novem DS kotičku. Z začetkom naslednjega leta odpira podjetje Prigo nov pooblaščen servis Mercedes-Benz tovornih vozil v Hočah, v Mengšu pa podjetje Avto Detr zaključuje investicijo v nov objekt za znamki Citroën in Jeep. Prav tako se nadaljuje vpeljava koncepta MAR20X v pooblaščeni mreži Mercedes-Benz, začenši z EFAC Celje in Prigo Brezovica. Nadaljuje se tudi vzpostavitev novih lokacij na področjih, kjer znamke skupne Emil Frey še niso zastopane.

Jožko Tomšič, generalni direktor skupine Emil Frey za Slovenijo, je na novinarski konferenci poudaril: Skupina Emil Frey odločno napoveduje, da bo tudi v prihodnjem letu nadaljevala s strateškimi investicijami, utrjevala svojo prihodnost in še naprej izkazovala zavezanost k dolgoročnemu uspehu. Tako v prihodnjem letu načrtujemo prenovo prodajnega salona in servisa za vozila Mercedes-Benz v Celju po najnovejših standardih MAR20X, načrtujemo tudi nakup zemljišč za servisne storitve, ureditev baterijske delavnice za popravila pogonskih baterij za vse znamke skupine Emil Frey ter sanacijo streh in postavitev fotovoltaike.