Slovenija

Skupina EPP razmišlja o dodatnih sankcijah proti Grimsu

Bruselj, 18. 05. 2026 10.21 pred 1 uro 2 min branja 144

Avtor:
STA
Branko Grims na volilni konvenciji SDS

Politična skupina Evropske ljudske stranke (EPP) razmišlja o dodatnih sankcijah proti slovenskemu evroposlancu Branku Grimsu, so poročanje bruseljskega portala Euractiv potrdili viri v EPP. Grimsu dodatne sankcije grozijo zaradi udeležbe na dogodku o krepitvi sodelovanja desnih oziroma skrajno desnih skupin v Evropskem parlamentu.

Grims (EPP/SDS) se je minuli torek v parlamentu v Bruslju udeležil dogodka z naslovom Za desno večino v Evropskem parlamentu, na katerem so poleg njega sodelovali še člani treh skrajno desnih političnih skupin – Charlie Weimers iz Evropskih konservativcev in reformistov (ECR), Rene Aust iz Evrope suverenih narodov (ESN) ter Antonio Tanger Correa iz Domoljubov za Evropo.

Evropski poslanec iz Slovenije je v uvodnem nagovoru, objavljenem na Youtubu, med drugim poudaril, da je sodelovanje vseh desnih političnih skupin nujno za prihodnost Evrope.

"Verjamem, da lahko samo tako rešimo Evropo. Ker če desne stranke ne sodelujejo trajno, verjamem, da Evropa ne bo več obstajala. To bi se lahko zgodilo že zelo kmalu," je povedal. Menil je, da skrajna desnica ne obstaja.

FOTO: Bobo

Kot danes poroča spletni portal Euractiv, je vodja desnosredinske EPP Manfred Weber dan po dogodku članom skupine sporočil, da bodo Grimsa sankcionirali. Skupina je določene sankcije zaradi neupoštevanja smernic skupine na glasovanju o nezaupnici Evropski komisiji proti njemu uvedla že januarja, zdaj pa bi ga lahko doletela celo izključitev, poroča portal.

Viri v EPP so za STA povedali, da bo odločitev o tem, ali bodo proti slovenskemu evroposlancu uvedli dodatne sankcije oziroma kakšne bodo te, sprejeta še ta teden. Evroposlanci bodo sicer ta teden zasedali na plenarnem zasedanju v Strasbourgu.

STA je za odziv na napovedane sankcije prosila tudi pisarno poslanca Grimsa, na odgovor še čaka.

EPP je januarja sankcije proti njemu uvedla, ker ni ustrezno utemeljil neudeležbe na glasovanju o predlogu nezaupnice komisiji pod vodstvom Ursule von der Leyen. Vodstvo EPP ga je tedaj obvestilo, da šest mesecev ne bo smel nastopiti na plenarnem zasedanju v imenu skupine. Poleg tega ne more biti imenovan za poročevalca ali poročevalca v senci, prav tako pa ne sme biti avtor ali pogajalec katere koli resolucije Evropskega parlamenta v imenu skupine ali biti odgovoren za naloge v imenu EPP.

Takšna kazen je doletela tudi njegovega strankarskega kolega Milana Zvera, ki je bil na glasovanju o predlogu nezaupnice vzdržan.

kick.your-ass
18. 05. 2026 11.51
bilo bi dobro da se enkrat za vselej argumentira opiše in našzeje stvari in dejanja, ki opredeljujeo SKRAJNO desno :) bomo lažje vlekli vzporednice ni razglabljali kdo je kdo
Vselepo
18. 05. 2026 11.49
Nehajte že z kumonisti, desničarji, levičarji, belogardisti, domobranci, vem in 100% vem da je bilo veliko in res veliko, eni pod prisilo eni tak kot osebnos pokvarjeni do podna, prav vsi.............
Vselepo
18. 05. 2026 11.50
To so mi povedali starsi in vem da se mi nebi lagali, jaz ker sem bil mlad sem verjel le učiteljem itd......
Luigi Taveri II.
18. 05. 2026 11.46
Domobranko ni kriv, če mu je Janša naročil
Lark
18. 05. 2026 11.45
Sej ne da Evropska komisija FB preplavlja s sporočili o temu, kako je EU krasen in da vsak lahko izraža svoje mnenje...
biggie33
18. 05. 2026 11.45
Evropa suverenih narodov (ESN) je desničarska do skrajno desna politična skupina v Evropskem parlamentu. Ustanovljena je bila julija 2024. Njena osrednja ideologija temelji na radikalni vrnitvi k nacionalnim državam ter nasprotovanju nadaljnjim integracijam Evropske unije..
ČrniGad
18. 05. 2026 11.50
Zveni kot patriotsko-sredinska stranka.
Deep1
18. 05. 2026 11.45
Domobranko! 🤣🤣
Con-vid 1984
18. 05. 2026 11.44
Za homo analne levičarje je vsak, ki se ne strinja z njimi skrajni desničar,....pa naj bo tako
Perivnik
18. 05. 2026 11.44
Problem Evrope je, ker so desničarji premalo desni, ker se pokorijo levičarjem.
Sajkoslav
18. 05. 2026 11.45
Tako je
Pajki
18. 05. 2026 11.44
Dajte pustit tole żalost od slovenske politike (leve in desni, vse je isti k)… pa raje odprite komentarje glede Yrumpa, da se vidi, da je celmsvet proti Ameriki in Izraelu…. Cel svet. Vi ste pač prodane duše in tega ne smete pisat
Nidani
18. 05. 2026 11.52
EPP ni slovenska politika...je pa Branko Grims, ki med drugim predstavlja Slovenijo in zboruje s fašisti, nacisti in ostalimi skrajneži...
Sajkoslav
18. 05. 2026 11.44
Bravo Grims 👍🤘
neodvisen
18. 05. 2026 11.43
Klasika levičarski komentarji. Ne morejo iz svoje kože. Na bruhanje gre človeku, ko jih sedaj poslušamo v parlamentu.
neodvisen
18. 05. 2026 11.41
Piše, da je bil dogodek v parlamentu. In kaj potem, če se ga je udeležil ? Seveda levičarjem gre v nos.
Gregib
18. 05. 2026 11.44
EPP ni levičarski "nos"
biggbrader
18. 05. 2026 11.47
Tudi, na žalost. Se jih je veliko prislinilo tja !
Con-vid 1984
18. 05. 2026 11.48
EPP je kontrolirana opozicija, isti šmorn kot levi
wsharky
18. 05. 2026 11.41
naš Branko bo organiziral koncert Thompsona v Zoranovem mestu
ČrniGad
18. 05. 2026 11.39
EPP je itak leva stranka. Grims pa eden redkih s hrbtenico in z vsaj nekaj zdrave pameti.
Nidani
18. 05. 2026 11.43
Kaj?? EPP je leva? Torej je SDS leva stranka? Ti si vzorčen primer, koliko pameti premorejo SDS podporniki...
biggbrader
18. 05. 2026 11.50
SDS je po svoji osnovni biti, bolj leva kot desna, kar Janša vedno pokaže. Tudi sposobnost sodelovanja ima precej večjo kot trenutna lewa, do skrajno lewa opcija, ki je postala podaljšek lumpenproletariata in kawiar lewičarjev.
Protikomunist
18. 05. 2026 11.37
Pol stranke mu je pred par leti "Tito, partija" kričalo.
Mac-tat
18. 05. 2026 11.37
Hvala bogu da se ga je rešil SLO parlament in sedaj smeti v velikem EU parlementu, kjer en glas ne pomeni prav velko, ga bodo pa utišali.
Con-vid 1984
18. 05. 2026 11.36
Grims, jaz te 100% podpiram!
Nidani
18. 05. 2026 11.44
Nihče ne dvomi...po kolenih do velikega vodje...pa naj naredi kar hoče, vse je prav! cccc
Con-vid 1984
18. 05. 2026 11.51
Si že pofafal črn kabel?
frenk7O7
18. 05. 2026 11.35
Zlatan mora v protest napisati pesem v roku 24 ur.
biggbrader
18. 05. 2026 11.51
Misliš na Cankarja iz Fužin !?
proofreader
18. 05. 2026 11.33
To je tista STA, ki je "pomotoma" izgubila odstavek in onemogočila kandidaturo ustavnemu sodniku?
Nidani
18. 05. 2026 11.34
Čestitke, falil si temo...kot vedno...
bingo
18. 05. 2026 11.33
Branko je clan za vsako stranko😂😂😂
