Skupina Gen predstavila vizijo za razogljičenje slovenske energetike

Skupina Gen je predstavila Vizijo 3+1, ki naj bi bila ključ do razogljičenja slovenske energetike, in sicer kot vire predvideva jedrsko, hidro in sončno energijo (3) ter kot rezervo plin (+1).

Kot menijo v Skupini Gen, je gradnja drugega bloka Nuklearne elektrarne Krško (Nek 2) nujna za zagotavljanje stabilne dobave električne energije, predvsem po načrtovani opustitvi rabe premoga. Kot je povedal poslovni direktor Gen energije Danijel Levičar, bo po lanski pridobitvi energetskega dovoljenja za drugi blok sledila javna razprava, v kateri pričakuje soočenje različnih vizij zelenega prehoda elektrogospodarstva, pripravili so strokovne podlage za umeščanje projekta v prostor, po tem je predvideno pridobivanje morebitnih sovlagateljev, sledilo bi pridobivanje gradbenega dovoljenja in izbor tehnologije. Levičar meni, da bi bilo treba odločitev, ali se bo šlo v investicijo, sprejeti do leta 2027, nato pa do leta 2033 projekt izvesti, saj je po sedanjih načrtih takrat predvideno zaprtje Termoelektrarne Šoštanj. icon-expand Martin Novšak, Danijel Levičar, Gordana Radanovič FOTO: Bobo Generalni direktor Gen energije Martin Novšak pa je dejal, da je Skupina Gen kljub omejitvam zaradi pandemije zagotavljala zanesljivo oskrbo z električno energijo. Lansko leto je med drugim zaznamovala velika volatilnost trga, je dejal Novšak in ocenil, da se bodo zaostrene tržne razmere nadaljevale tudi letos. Pričakuje, da se bodo cene električne energije umirile, saj da tako visoke, kot so trenutno, niso vzdržne, da pa ne bodo več tako nizke, kot so bile pred podražitvijo. Družba Gen energije je sicer imela po ocenah 26 milijonov evrov čistega dobička, potem ko je po podatkih s spletne strani skupine Gen ta predlani znašal 45,7 milijona evrov. Prihodki so bili lani na ravni 230 milijonov evrov, predlani pa pri 231,4 milijona evrov.