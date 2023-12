Skupina Gen v sklad za obnovo po poplavah prispevala milijon evrov

Za donacijo v proračunski sklad so se v skupini odločili ob uspešnem poslovanju v letošnjem letu. Poleg donacije so v skupini sprejeli tudi nekaj drugih ukrepov v pomoč po avgustovski ujmi, med drugim so vsem 19 gasilskim zvezam, ki delujejo ob porečju Save, skupno podelili 190.000 evrov za nakup nove opreme, so pojasnili v sporočilu za javnost.

Zaposleni v skupini so ob tem prostovoljno pomagali pri čiščenju prizadetih območij, njihove družbe so prispevale opremo, potrebno pri neposrednem odpravljanju posledic poplav, prihodnje leto pa bodo 22 v poplavah prizadetim šolam omogočili brezplačen prevoz in obisk njihovega interaktivnega multimedijskega centra Svet energije v Krškem, so sporočili. V znak solidarnosti so se v družbi Gen odpovedali novoletnim poslovnim darilom in sredstva podarili v humanitarne namene, so dodali.

Ob letošnjih poplavah se je sicer po navedbah skupine Gen znova izkazalo, kako pomembno vlogo imajo ob naraslih vodah urejeni vodotoki.

"V Posavju smo po zaslugi niza hidroelektrarn na spodnji Savi učinkovito obvladovali narasle vode, razen na območju, kjer bi morala stati HE Mokrice. Zato je izgradnja te zadnje HE v nizu pomembna tako z vidika zagotavljanja poplavne varnosti kot z vidika dodatne proizvodnje brezogljične električne energije in optimalnega obratovanja celotne verige," so prepričani.

Na posebnem računu državnega proračuna od donacij fizičnih in pravnih oseb iz Slovenije in tujine se je do tega tedna nabralo 2,3 milijona evrov, je na četrtkovi novinarski konferenci po seji vlade predstavil minister Boštjančič.