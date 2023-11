Skupina HSE tarča obsežnega kibernetskega napada

Skupina HSE (Holding slovenske elektrarne) nam je potrdila, da so zaznali vdor neznanih oseb v njihov informacijski sistem. Dodajajo, da so v reševanje incidenta vključene vse relevantne strokovne ekipe, obveščeni pa so tudi vsi ključni deležniki, tako Policija in Urad vlade za informacijsko varnost kot tudi predstavniki lastnika, Elesa in drugih ključnih deležnikov.

Po naših informacijah sta bila napadena varnostno nadzorni sistem in požarno alarmiranje. Vdor v elektrarne naj bi bil skozi HSE, ranljive pa naj bi bile vse elektrarne pod HSE-jem. Prizadeti naj bi bili tako tudi sistemi TEŠ, Dravskih elektrarn in Premogovnika Velenje.

Na HSE medtem zatrjujejo, da elektrarne skupine HSE obratujejo nemoteno, proizvodnja električne energije pa da zaradi vdora v informacijski sistem ni ogrožena. Spletna stran skupine HSE sicer trenutno ne deluje.

Na Uradu vlade za informacijsko varnost so nam na kratko zgolj potrdili, da so o zadevi obveščeni. Tako oni kot Policija so več informacij obljubili v kratkem.

