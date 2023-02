Skupina HSE v Ukrajino poslala več kosov elektro opreme

Dravske elektrarne Maribor so Ukrajini donirale štiri energetske transformatorje, deset tokovnih transformatorjev, devet napetostnih transformatorjev, en odklopnik in en dizelski agregat. Soške elektrarne Nova Gorica so poslale dva usmernika, procesorsko opremo za krmiljenje dveh elektrarn in dva releja za električno zaščito.

Kot so ob tem zapisali v sporočilu, se v skupini zavedajo svojega poslanstva, ki je poleg varne in zanesljive oskrbe z električno energijo tudi v družbeni odgovornosti, ki včasih sega čez državne meje. "Verjamemo, da bo donirana oprema prišla v prave roke in da bo njena uporaba pomagala premostiti zahtevno obdobje, v katerem se je znašla Ukrajina," so zapisali in dodali, da bo HSE tudi v prihodnje z veseljem in po najboljših močeh sodeloval pri morebitnih podobnih pobudah.

Ruske sile v okviru agresije nad Ukrajino, ki traja od konca februarja lani, v zadnjih mesecih namreč intenzivno obstreljujejo energetsko infrastrukturo v državi. Zaradi obsežnega uničenja marsikje prihaja do prekinitve dobave električne energije, kar prizadene na milijone ljudi, v Ukrajini pa so posledično v preteklih mesecih večkrat izrazili potrebo po donacijah tovrstne opreme.