Skupina huliganov uničila električna kolesa trboveljskega projekta TRajBi

V mestu ob lepem vremenu in gneči na cesti še kako prav pride kolo, če je občinsko, še toliko bolje. V Ljubljani imamo projekt BicikLJ, v Kranju KR s Kolesom in v Kamniku Kam kolo. Pred dobrim mesecem dni pa se je v Trbovljah pridružil še projekt TRajBi. Vendar pa je, še preden je projekt dodobra zaživel, skupina huliganov kolesa poškodovala do te mere, da nekatera sploh niso več vozna. Poleg predrtih pnevmatik so bili poškodovani tudi sedeži in celo ogrodje koles.