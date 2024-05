Skupina študentov zasedla fakulteto, Univerzo pozivajo k prekinitvi vezi z Izraelom

Skupina študentov in študentk je v sklopu protesta zasedla ljubljansko Fakulteto za družbene vede. Univerzo so pozvali, naj obsodijo dogajanje v Gazi in prekinejo vezi z izraelskimi univerzami. Več kot 350 javnih intelektualk in intelektualcev pa je s podpisom peticije premierja Roberta Goloba in zunanjo ministrico Tanjo Fajon pozvalo k priznanju Palestine. Razočarani so zaradi oklevanja vlade glede priznanja Palestine v času vojne v Gazi in poudarjajo, da bi jo Slovenija morala priznati do konca maja.

OGLAS

Pod geslom "Nič tišine do svobodne Palestine!" je danes na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani potekal protest, ki so se ga udeležili predvsem študenti in študentke in izrazili podporo Palestincem. Kot so sami zapisali, so danes zasedli fakulteto, da bi ljubljansko univerzo pozvali k opredelitvi dogajanja v Gazi, kjer se po njihovem mnenju izvaja genocid. "Zavzemamo se za objektivno pravico do obstoja, samouprave in dostojanstva vseh ljudi in ob tem obsojamo kakršna koli dejanja, katerih namen je uničiti določen narod, njegovo zgodovino in njegove zmožnosti živeti v miru, avtonomno in brez strahu pred izbrisom z obličja planeta."

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik















Protest v podporo Palestincem na Fakulteti za družbene vede icon-picture-layer-2 1 / 9

V sklopu protesta so pozvali tudi k prekinitvi institucionalnih vezi z izraelskimi univerzami in podprli študente v drugih državah, ki so v preteklih dneh že zasedli kampuse in univerze. "Univerza v Ljubljani še vedno ni prekinila sodelovanja z Izraelsko univerzo Bar Ilan, čeprav smo to od nje zahtevali že več kot mesec dni nazaj na okrogli mizi s Stephanie Westbrook iz gibanja "Boycott, divest and sanction", na Vseslovenskem shodu za svobodno Palestino in prek elektronske pošte," so zapisali po protestu, saj da so izraelske akademske ustanove globoko vpletene v izraelski režim naseljenskega kolonializma in apartheida. Univerza v Ljubljani: Na krovni ravni nimamo sklenjenega nobenega mednarodnega institucionalnega sporazuma Na pozive k prekinitvi institucionalnih vezi z Izraelom so se popoldne odzvali na Univerzi v Ljubljani. Zapisali so, da "univerza v Ljubljani nima na krovni ravni sklenjenega nobenega mednarodnega institucionalnega sporazuma z inštitucijami iz Izraela." Kot navajajo, imajo sporazume sklenjene nekatere njihove članice, a so ti že potekli ali pa jih niso obnovili. Tako januarja letos medicinska fakulteta ni podaljšala sporazuma s Hebrejsko fakulteto v Jeruzalemu. "V okviru projekta Erasmus+ Chemoinformatics+ z Univerzo v Bar Ilanu iz Izraela Univerza v Ljubljani oz. Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo UL (UL FKKT) sodeluje zgolj posredno," so še zapisali na največji univerzi pri nas in dodali, da je ljubljanska univerza pred dvema mesecema obsodila nasilje in pozvala k premirju.

Univerza v Ljubljani je sporočila, da so se pridružil pozivom k takojšnjemu premirju v Gazi. FOTO: Dreamstime icon-expand