Skupina Krka lani z višjim dobičkom, kot ga je prvotno objavila

Predsednik uprave in generalni direktor družbe Jože Colarič je v sporočilu za javnost ponovil, da lanski poslovni rezultati kažejo, da so odzivni in dobro pripravljeni, da se lahko v spremenjenih okoliščinah poslovanja s pomočjo odpornega poslovnega modela vertikalne integracije nemudoma prilagodijo priložnostim in izzivom. "Tako bomo nadaljevali tudi v prihodnje," je zatrdil.

Družba Krka je lani po nerevidiranih podatkih ustvarila prihodke od prodaje v višini 1,6 milijarde evrov, kar je 12 odstotkov več kot v letu 2021. Dobiček iz poslovanja je bil večji za 31 odstotkov in je znašal 357,9 milijona evrov, čisti dobiček v višini 348,2 milijona evrov pa se je okrepil za 42 odstotkov.