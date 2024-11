Župan Dornave osumljen nagovarjanja mladoletnika k spolnemu stiku

To so hude obtožbe, po katerih se je Zorko popolnoma umaknil iz javnosti in prenehal odgovarjati na novinarska vprašanja vse do petkove občinske seje, ko so ga z očitki soočili lokalni novinarji. Novinarji so ga vprašali, kaj se je dogajalo v Poljčanah, on pa je odgovoril, da izjav na to temo ne daje . "Ker stvari še niso razjasnjene in nimam kaj izjavljati," je dejal.

"Danes okrog 16. ure smo bili na PU Maribor obveščeni o kaznivem dejanju ropa na območju PP Slovenska Bistrica. Po prvih informacijah naj bi do moškega v okolici Poljčan pristopilo več moških, eden naj bi ga udaril, potem pa naj bi moškemu odtujili ključe vozila in druge predmete ter se z vozilom oškodovanca odpeljali," je zapisano v policijskem poročilu, ki smo ga mediji prejeli 19. oktobra.

V soboto, 19. oktobra, okoli 16. ure se je policija oglasila na klic moškega, ki ga je v okolici Poljčan napadla četverica mladeničev. Pretepli so ga, ga okradli in se odpeljali z njegovim avtomobilom, so takrat zapisali v policijskem poročilu. A takrat nihče še ni slutil, da ni šlo zgolj za naključni rop.

"Gre za kaznivo dejanje pridobivanja oseb, mlajših od 15 let, za spolne namene po 173.a členu Kazenskega zakonika. Gre za dejanje, pri katerem storilec nagovarja osebo, mlajšo od 15 let, z namenom doseganja spolnih stikov," odgovarja državno tožilstvo.

Župan: Zaradi tajnosti policijskega postopka ne morem dajati izjav

Na obtožbe se je župan danes vendarle odzval v kratkem elektronskem sporočilu. "Zaradi tajnosti policijskega postopka ne morem in ne smem dajati izjav v zvezi s tem, ker bi lahko to vplivalo na postopek preiskave. Upam, da razumete," je zapisal.

Policijska preiskava sicer še ni končana, a so kljub temu župana Zorka k takojšnjemu odstopu pozvali v največji koalicijski stranki. "Glede na njegovo funkcijo, odgovornost in integriteto menimo, da je to nujno. In da na ta način tako dejanje lahko omogoči neodvisno in nepristransko preiskavo teh dogodkov," je dejala Tereza Novak, poslanka Gibanja Svoboda.

'V stranki SDS absolutno obsojamo pedofilijo in imamo ničelno toleranco'

Da so bili o obtožbah seznanjeni zgolj iz medijev, da pa pričakujejo hitrejšo preiskavo, kot denimo poteka preiskava v zadevi Fotopub, so medtem odgovorili iz Slovenske demokratske stranke. Zorko je bil za župana namreč izvoljen kot kandidat SDS. V preteklosti pa je bil tesno povezan tudi z vrhom stranke kot predstavnik za odnose z javnostmi in kot lokalni asistent evropske poslanke.

"V SDS absolutno obsojamo pedofilijo in imamo ničelno toleranco do izkoriščanja mladoletnih oseb, ne glede na to, kdo je storilec teh zavržnih dejanj. V vednost pa dodajamo, da Matej Zorko že nekaj časa ni več član naše stranke," so zapisali. Iz stranke naj bi ga po naših neuradnih informacijah sicer izključili pred nekaj tedni, ko so obtožbe prvič zaokrožile v javnosti.