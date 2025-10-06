Svetli način
Slovenija

Skupina mladoletnikov v Novem mestu napadla 18-letnico

Novo mesto, 06. 10. 2025 09.52 | Posodobljeno pred 1 uro

D. S.
18-letnico je pri trgovini Merkur v Novem mestu napadla skupina neznancev. Šlo je za 12- in 14-letnika ter 15-letnico. Dekle je oškodovanko potegnilo za lase, eden izmed fantov pa jo je s pestjo udaril v obraz. Osumljenci so bili odpeljani na policijsko postajo.

V soboto, nekaj pred 14. uro, se je na policijski postaji Novo mesto zglasila 18-letnica, ki jo je pri trgovini Merkur v Novem mestu napadla skupina neznancev. 

Skupina je oškodovanko najprej nagovorila, nato pa obstopila. Mlajše dekle je oškodovanko potegnila za lase, eden izmed fantov pa jo je s pestjo udaril v obraz. Po dejanju so odšli.

"Na podlagi opisa so policisti malo po 16. uri osumljence izsledili in prijeli. Ugotovili so da so kaznivo dejanje storili 12- in 14-letnik, ter 15-letnica. Vsi osumljenci so bili odpeljani na policijsko postajo, kjer so v prisotnosti staršev in delavcev Centra za socialno delo, nadaljevali s postopkom," so še sporočili s Policije.

