Skupina Ryanair išče nove zaposlene v Sloveniji

Te zanima vznemirljiva priložnost za delo v naših bazah na Dunaju, v Zagrebu ali Zadru?

Pridruži se nam v Mariboru, v Hotelu City Maribor, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor:

19. oktober - dve srečanji (začetek ob 10:00 in 14:00)

20. oktober - 1 srečanje (začetek ob 10:00)

Če se zaposlitvenih dni ne moreš udeležiti osebno, se lahko dogovoriš za spletni razgovor prek navedenega elektronskega naslova: cabincrewcareers@laudaeurope.com

Maria Cristina Civiletti (Lauda Europe Head of Inflight Planning & Resourcing), ki bo prisotna na zaposlitvenih dnevih, je povedala:

"Naši zaposlitveni dnevi ponujajo zainteresiranim kandidatom osebno srečanje z nami. Kandidati spoznajo vznemirljive in dinamične poklicne priložnosti, ki jih ponuja največja evropska skupina letalskih prevoznikov. Dneve zaposlovanja organiziramo zato, da osebno sprejmemo naše bodoče člane posadk in tako že s prvim dnem začnemo graditi ekipo in odnose. čim večjemu številu Slovencev želimo ponuditi življenjsko avanturo in izkušnjo v naši mreži kabinskega osebja in spodbudno karierno priložnost za tiste, ki želijo rasti in napredovati kot člani kabinskega osebja med raziskovanjem najljubših evropskih destinacij."

Nekatere od izjemnih prednosti kariere v skupini Ryanair so:

- brezplačni tečaj usposabljanja za člana kabinskega osebja na Hrvaškem ali v Avstriji

- dnevnice med usposabljanjem

- doživetje in življenjska izkušnja kot del našega tima kabinskega osebja

- raziskovanje novih kultur in mest ob prostih dnevih

- prilagodljiv delovni urnik v zaporedju 5 delovnih dni / 3 prosti dnevi

- neomejene, zelo ugodne cene potovanj za zaposlene

- provizija od prodaje

- brezplačna uniforma

- varna zaposlitev v finančno stabilni letalski družbi

Naročnik oglasa je Lauda Europe Ltd.