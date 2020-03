Skupina United Group postala lastnica hrvaškega mobilnega operaterja Tele2

»V preteklih malo manj kot 15 letih je Tele2 Hrvaška zahvaljujoč izjemni energiji, strokovnosti, zavzetosti in predanemu delu vseh zaposlenih prerasel v spoštovanja vredno ter uspešno podjetje Leta 2019 smo prvič presegli več kot milijon uporabnikov in leto zaključili z več kot 200 milijoni prihodkov. Prepričan sem, da nam pridružitev skupini United Group ne bo omogočila le nadaljevanja pozitivnih trendov iz preteklih let, temveč nam bo dala nov veter v jadra, da bomo lahko na trgu postali še močnejši in bolj ambiciozni. Kot vedno bomo ostali osredotočeni na svoje uporabnike in še naprej spremljali njihove potrebe, da lahko tako naredimo še korak več in jim za njihov denar zagotovimo še več vrednosti,« je povedal Viktor Pavlinić, predsednik uprave podjetja Tele2 Hrvaška.

»Prevzem podjetja Tele2 Hrvaška je za nas pomemben korak na poti h krepitvi položaja vodilnega telekomunikacijskega in medijskega operaterja v jugovzhodni Evropi. Prepričani smo, da bomo z nadaljnjimi naložbami skupine United Group na Hrvaškem zagotovili dodatne ugodnosti uporabnikom, ki že zaupajo podjetju Tele2, obenem pa bomo s kakovostnim omrežjem, privlačno ponudbo in vrhunskimi storitvami pritegnili nove uporabnike,« je povedala Victoriya Boklag, izvršna direktorica skupine United Group.

V 20 letih poslovanja je skupina United Group prevzela in uspešno integrirala več kot 100 podjetij. Vsako leto veliko sredstev nameni razvoju infrastrukture, tehnologij in vsebin. V preteklem letu je tako skupina vložila 150 milijonov EUR v fiksna in mobilna omrežja obstoječih podjetij, prav toliko pa tudi v televizijske vsebine, od česar je kar 64 milijonov EUR namenila lastni produkciji.

Skupina United Group je v lasti podjetja BC Partners, enega največjih naložbenih podjetij na svetu. Prek podjetij, kot so SBB, Telemach in United Media, ter televizijskih programov Sport Klub, N1 in Nova TV posluje v šestih državah. Ima najširšo pokritost z omrežjem v regiji in naročnikom nudi najbolj privlačen izbor televizijskih vsebin z vsega sveta. Z globalno storitvijo OTT pokriva 3,87 milijona naročnikov v 1,8 milijona gospodinjstev ter zaposluje 4500 ljudi, ki so se jim marca 2020 pridružili tudi zaposleni v mobilnem operaterju Tele2 Hrvaška.

