Skupina za protiterorizem: Stopnja ogroženosti za Slovenijo ostaja nizka

Indikatorji groženj so po navedbah Ukoma zelo omejeni in "ni verjetno, da bi se grožnje uresničile v kratkoročnem obdobju".

Kot so še pojasnili, so zadnji napadi v EU povezani z ilegalnimi migracijami. To temo je Svet za nacionalno varnost že obravnaval pred tremi tedni in sprejel sklep, da podpira predlog slovenske policije, da se državnemu zboru predlaga aktivacijo 37.a člena zakona o obrambi, na podlagi katerega bi Slovenska vojska z dodatnimi pooblastili pomagala policiji pri varovanju južne meje.