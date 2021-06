'Na neodvisne institucije se izvajajo koordinirani politični napadi in pritiski'

Izpostavili so pomen nadzornikov oblasti, ki državo delajo trdno in močno, kar je pogoj za zagotavljanje družbenega razvoja. Po njihovem mnenju je odgovornost politikov, da organe ščitijo kot ključne gradnike pravnega reda. "Nedostojne, nekorektne, interesno motivirane in predvsem neutemeljene kritike lahko zamajajo temelje demokracije, kar je skrajno nevarno početje z negativnimi dolgoročnimi učinki."

Predstojniki štirih neodvisnih institucij v Republiki Sloveniji ugotavljajo, da se v zadnjem obdobju na njihove institucije "izvajajo ponavljajoči se pritiski politike, ki se odražajo v neposrednih ter pogosto koordiniranih napadih prek medijev in družbenih omrežij" . V izjavi so zapisali, da obsežnost epidemije predstavlja veliko preizkušnjo za vse državljane ter da situacija tudi terja napore vseh odločevalcev. "Ne glede na to je mogoče opaziti številne poskuse rušenja demokratične ravni, ki neodvisnim institucijam otežujejo korektno opravljanje pooblastil in rušijo dolgo grajen ugled."

Podpisniki skupne izjave se sicer zavedajo, da odločitve, ki jih sprejemajo, pogosto naletijo na nestrinjanje obravnavanih posameznikov ali skupin. "Naše odločitve so argumentirane in pravno podprte, ne glede na morebitne politične posledice, zato je pavšalno zavračanje ali neupoštevanje odločitev kot tudi očitanje političnega delovanja izrazito neodgovorno, še zlasti, če je pospremljeno z nedostojno kulturo javnega izražanja mnenj," so zapisali.

Opozorili so, da smo prišli do točke, ki predstavlja skrajni trenutek za dvig standarda komuniciranja in sodelovanja v državi, z izjavo pa želijo vplivati na izboljšanje stanja "po načelu zgledovanja od zgoraj navzdol, kar lahko močno vpliva na ravnanje ljudi ter njihovo zaupanje v javne institucije". Ob koncu so znova pozvali k umiritvi razmer in "zagotavljanju spoštovanja do institucij, ki predstavljajo imunski sistem države".