Slovenija

Skupna lista NSi, Fokus in SLS, politično slovo Jožeta Tanka?

Ljubljana, 16. 01. 2026 19.36 pred 1 uro 2 min branja 17

Avtor:
Žana Vertačnik
Parlament - 1

Stranke pred marčevskimi volitvami pospešeno sestavljajo svoje kandidatne liste. Za prvo presenečenje je poskrbela skupna lista NSi, Fokus in SLS, na kateri ne bo predsednika stranke Fokus Marka Lotriča. Eden od najbolj znanih poslancev SDS pa se je odločil za upokojitev.

88 imen se bo razdelilo med tri stranke. NSi bo imela 49 kandidatov, SLS 24, Fokus pa 15. V Lotričevi kvoti sta obrtnik Marko Kajzer in dirigent Patrik Greblo, presenečenje pa je, da se za vstop v državni zbor ne bo potegoval prav Lotrič, čeprav je stranko poimenoval po sebi.

"Zasedam mesto predsednika Državnega sveta, to je institucija, ki je izredno pomembna za delujoč demokratični sistem v Sloveniji," je dejal.

Predsednica SLS Tina Bergant bo kandidirala na podeželju; v okolici Ptuja, čeprav živi v Ljubljani. Stavi pa na župane Ljubnega ob Savinji, Litije, Sevnice, tudi Naklega. "Naši župani so zelo izkušeni in točno vedo, kaj je treba narediti, poglejte, kaj se je zgodilo med poplavami, poglejte, kaj se je zgodilo med požari na Primorskem," je komentirala.

Imena bodo prihodnji teden potrdili v NSi. Med glavnimi aduti bi se poleg predsednika Jerneja Vrtovca lahko znašla Jožef Horvat in Vida Čadonič Špelič; čeprav sta javno že napovedovala upokojitev.

"V kolikor pa bi stranka, vodstvo stranke, naš predsednik, ocenili, da bi potrebovali mojo pomoč, bom seveda o tem razmislila," je poslanka NSi Vida Čadonič Špelič dejala 6. januarja.

Po naših neuradnih informacijah pa je odločitev o političnem slovesu že sprejel Jože Tanko, dolgoletni poslanec iz vrst SDS. Ostali poslanci SDS naj bi se potegovali za še en mandat. Praktično pripravljena pa je tudi edina skupna lista na drugi strani političnega prizorišča; med Levico in Vesno.

"Predstavili pa jo bomo v začetku februarja, torej pred začetkom uradne volilne kampanje," je povedala sokoordinatorica stranke Levica Asta Vrečko.

Da se bo njegovo ime zagotovo znašlo na kandidatni listi, pa je že v torek zatrdil Vladimir Prebilič, evroposlanec in predsednik stranke Prerod: "Veste, da če kaj nisem, nisem strahopetec. Gremo na volitve, ne glede na to, kakšen rezultat bomo dobili, gremo po zaupanje ljudi in jaz bom kandidiral na volitvah."

Prebiličev Prerod je medse sicer vabil črnjansko županjo Romano Lesjak, a se je neuradno odločila, da v tej zgodbi ne bo sodelovala. Jo pa snubijo še v SD. Ta je po umiku Janija Prednika na Koroškem ostala brez udarnega kandidata. Županja, ki je na čelu občine Črne na Koroškem že 16 let, in predsednik SD Matjaž Han naj bi se sicer nedavno sestala. Lesjak pa odločitve o vstopu v državno politiko še ni sprejela.

