'Skupna pot, na kateri nihče ne ostane sam': zbrali sredstva za tandemska kolesa

Projekt je skozi simboliko tandemskega kolesarjenja poudaril pomen sodelovanja, zaupanja in medsebojne podpore. "Tandemsko kolo namreč predstavlja več kot le prevozno sredstvo – simbolizira skupno pot, na kateri nihče ne ostane sam," so sporočili po dogodku.

Kot so poudarili organizatorji, je bil osrednji dosežek projekta donacija sredstev za nakup desetih tandemskih koles Pony Duo znamke Rog, ki so jih ljubljanski Lions klubi predali v uporabo Zavodu Vidim cilj, kjer bodo omogočala večjo mobilnost, aktivno preživljanje prostega časa in nove življenjske izkušnje osebam z okvaro vida ter drugim uporabnikom, ki potrebujejo podporo pri samostojnem gibanju.

Ob tem pa so izpostavili tudi podpis sporazuma o sodelovanju med Zvezo Lions klubov Slovenije in Gasilsko zvezo Ljubljana, ki po njihovih besedah predstavlja pomembno osnovo za prihodnje skupne aktivnosti v dobro lokalne skupnosti in najbolj ranljivih skupin prebivalstva.