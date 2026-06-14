'Skupna pot, na kateri nihče ne ostane sam': zbrali sredstva za tandemska kolesa

Projekt je skozi simboliko tandemskega kolesarjenja poudaril pomen sodelovanja, zaupanja in medsebojne podpore. "Tandemsko kolo namreč predstavlja več kot le prevozno sredstvo – simbolizira skupno pot, na kateri nihče ne ostane sam," so sporočili po dogodku.
Kot so poudarili organizatorji, je bil osrednji dosežek projekta donacija sredstev za nakup desetih tandemskih koles Pony Duo znamke Rog, ki so jih ljubljanski Lions klubi predali v uporabo Zavodu Vidim cilj, kjer bodo omogočala večjo mobilnost, aktivno preživljanje prostega časa in nove življenjske izkušnje osebam z okvaro vida ter drugim uporabnikom, ki potrebujejo podporo pri samostojnem gibanju.
Ob tem pa so izpostavili tudi podpis sporazuma o sodelovanju med Zvezo Lions klubov Slovenije in Gasilsko zvezo Ljubljana, ki po njihovih besedah predstavlja pomembno osnovo za prihodnje skupne aktivnosti v dobro lokalne skupnosti in najbolj ranljivih skupin prebivalstva.
Projekt je podprlo tudi Združenje SAZAS, s svojo prisotnostjo pa tudi številni ugledni gostje, med katerimi so bili tudi nekdanji predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, slovenska košarkarska legenda Ivo Daneu ter nekdanja županja Ljubljane Vika Potočnik. Dogodek je povezoval radijski voditelj Miha Deželak, za glasbeni program pa sta poskrbela Maja Prašnikar in Kristjan Crnica Kikifly.
Na dogodku so bili prisotni tudi predstavniki diplomatskega zbora. Projekt so tako s svojo navzočnostjo podprli veleposlaniki in predstavniki veleposlaništev Nizozemske, Združenega kraljestva, Kosova, Romunije in Ukrajine. Slednje po besedah organizatorjev potrjuje, da so vrednote vključevanja, dostopnosti in pomoči univerzalne ter prepoznane tudi v širšem mednarodnem prostoru.
"Projekt 'Tandem nasmehov' je dokaz, kaj lahko doseže skupnost, ko združi znanje, sredstva in voljo za pomoč drugim. Donacija desetih tandemskih koles predstavlja konkreten prispevek k večji neodvisnosti in kakovosti življenja uporabnikov Zavoda Vidim cilj, hkrati pa odpira vrata novim oblikam vključevanja in povezovanja v lokalnem okolju," so poudarili.
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