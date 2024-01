Po razkritju zlorab patra Rupnika usoda redovnic negotova

Nedolgo nazaj je za časnik Domani spregovorila še ena domnevna Rupnikova žrtev, ki naj bi ji Rupnik zlomil prst. Prošnjam, naj odneha, ni prisluhnil. Redovnici, ki je kasneje izstopila iz skupnosti, se Rupnik ni opravičil, dejal naj bi ji celo, da je to "storil iz ljubezni", in ji, skupaj s predstojnico skupnosti Ivanko Hosta prepovedal govoriti o tem, zato je takrat molčala.

"Spomnim se zelo nasilne masturbacije, ki je nisem mogla ustaviti in med katero sem izgubila nedolžnost. Gre za epizodo, ki je sprožila številne zahteve po oralnem seksu. Dinamika je bila vedno enaka: če sem dvomila ali zavračala, me je Rupnik diskreditiral pred skupnostjo z besedami, da duhovno ne rastem. Ni imel zavor, za dosego cilja je uporabljal vsa sredstva, tudi zaupne stvari, ki jih je slišal pri spovedi. Takrat se je začel moj psihični zlom," pripoveduje.

V začetku 90 let so v poslopju v Mengšu živele sestre, ki so se zaobljubile čistosti in Jezusovemu nauku. In prav tukaj naj bi bile skoraj polovici od 41 redovnic skupnosti Loyola poteptane njihove zaobljube, zlorabljena njihova duša in telo. Vsaj tako v svoji anonimni izpovedi, ki jo je objavil italijanski časnik Domani, trdi nekdanja italijanska redovnica, ki je pred dobrimi 30. leti živela v tej slovenski skupnosti in katero naj bi tudi zlorabil duhovni vodja in takrat še jezuit, pater Marko Ivan Rupnik . Rupnik je bil izredno spoštovana oseba v Vatikanu in Sloveniji, prejemnik Prešernove nagrade in velik umetnik, katerega dela krasijo številne sakralne objekte po vsem svetu.

Za razliko prej omenjene, ki je o zlorabah, tudi siljenju k spolnemu odnosu v troje med letoma 1993 in 1994 obvestila tako svojo predstojnico kot vrh jezuitskega reda, a zares ni takrat ukrepal nihče.

"Meni osebno se zdi to dogajanje pretresljivo. Ker v prvi vrsti dokazuje nemoč in nesposobnost predstojnikov, da bi prisluhnili tistim, ki so se jim zgodile zlorabe. Sistem pa veselo deluje naprej, v smislu, kaj nam pa morejo," pravi Janez Cerar, zavod Dovolj.je, ki se kot duhovnik že vrsto let trudi, da bi Cerkev ponovno postala varen prostor za vse. Tudi sam je bil namreč nekoč žrtev zlorabe duhovnika. "Dokler tega ne bo, bo vse samo igra. Zaenkrat so vse igrice glede moči in vpliva veliko večje, kot pa človekovo dostojanstvo."

O Rupniku, ki ga pozna, pravi: "Je človek, ki sem ga zelo spoštoval, ampak me je presenetil s svojo igro ob srečanju leta 2019. In v tej igri sem prepoznal nekoga, ki prikriva. Njegove kretnje, njegov besede so mi dale misliti, da nekaj prikriva."