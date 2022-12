Skupnost občin nasprotuje reorganizaciji mreže nujne medicinske pomoči

Predlog reorganizacije mreže nujne medicinske pomoči so pripravili v delovni skupini ministrstva za zdravje. Po predlogu bi med drugim na terenske intervencije zdravniki prihajali le iz satelitskih in urgentnih centrov, reševalci pa tudi iz drugih zdravstvenih domov. Ob tem bi v zdravstvenih domovih, ki ne bi postali satelitski urgentni centri, ukinili urgentne ambulante, bi pa v teh krajih ob delavnikih med 7. in 20. uro delovale akutne ambulante za nujna in neodložljiva stanja, torej nekakšne dežurne ambulante.

V skupnosti občin navajajo, da bi po predlogu urgentne ambulante izgubili v skoraj 30 občinah – v Gornji Radgoni, Ljutomeru, Lenartu, Slovenskih Konjicah, Ormožu, Črni na Koroškem, Dravogradu, Šentjurju, Žalcu, Laškem, Nazarjah, Rogaški Slatini, Kozjem, Hrastniku, Zagorju ob Savi, Krškem, Radečah, Metliki, Radovljici, Bledu, Bohinju, Kranjski gori, Tržiču, Kamniku, Trebnjem, Ribnici, Logatcu in Cerknici.