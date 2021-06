Skupnost občin: Problematiko odpadnega blata je treba reševati sistemsko

Razkritja okoljskega kriminala v zadnjem obdobju so le vrh ledene gore in da je resnično stanje še bistveno slabše, opozarjajo občine.

V skupnosti občin trenutne razmere, povezane s komunalnim blatom, ocenjujejo kot kritične. Kot je razvidno iz njihove današnje izjave za javnost, kličejo po takojšnjih odločnih in učinkovitih ukrepih države, občin, odločevalcev ter strokovne in laične javnosti.

Od pristojnih na državni ravni pričakujejo takojšen začetek sistemskega reševanja problematike, pri tem pa upoštevanje najvišjih okoljskih standardov po vzoru okoliških držav.

Občine so po njihovih besedah že v preteklosti izrazile interes za iskanje ustreznih rešitev z odpadki in za postavitev ustreznih objektov, same pa da že pripravljajo načrte.