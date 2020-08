Skupnost socialnih zavodov o izstopu iz vladne delovne skupine

Ministrstvo je predlog nove rešitve posredovalo konec minulega tedna, med vikendom pa ga je preučevala strokovna skupina skupnosti. Na podlagi njene opredelitve bodo v skupnosti socialnih zavodov danes sprejeli končno odločitev o izstopu iz delovne skupine za covid-19, ki so ga sprva napovedali za začetek avgusta.

Skupnost je namreč izjemno kritična do trenutne organizacije dela v zavodih v primeru pojava okužbe z novim koronavirusom. Ostro nasprotujejo usmeritvi ministrstev za delo in zdravje, da se v bolnišnico sprejme le tiste oskrbovance, ki potrebujejo bolnišnično zdravljenje. V skupnosti sicer ne zahtevajo, da se okužene umakne v bolnišnice, ampak v zunanje enote, predlagali so že hotele ali vojašnice.