Sončna energija za vse: Ali bo v Sloveniji ugasnila?

Sončna energija, o kateri odločajo vsi

Leta 2022 ustanovljena Energetska zadruga Zeleni Hrastnik je lani ob podpori Občine Hrastnik in okoljske organizacije Focus do konca pripeljala prvi projekt. Na strehi hrastniške osnovne šole so postavili skupnostno samooskrbno sončno elektrarno in obenem vzpostavili samooskrbno skupnost Sončna šola Hrastnik, v katero so vključili občino in dva javna zavoda, 16 gospodinjstev in tri poslovne odjemalce. Tik pred zaključkom je tudi drugi projekt zadruge, v katerem so uporabili isti model in znanje iz prvega projekta – gre za vzpostavitev samooskrbne skupnosti Novi dom Hrastnik. Vanjo bo poleg zdravstvenega doma vključenih šest gospodinjstev iz bližine, povezani pa bodo s skupnostno samooskrbno sončno elektrarno na hrastniškem zdravstvenem domu, ki čaka samo še priklop v omrežje.

Energetske skupnosti temeljijo na demokratičnem odločanju in kolektivnem lastništvu pri različnih dejavnostih v energetskem sektorju (npr. skupnostna sončna elektrarna). Njihovo bistvo je povezovanje oziroma sodelovanje, tako da državljani in državljanke neposredno sodelujejo pri upravljanju in sprejemajo odločitve o lastni energetski prihodnosti. Na ta način energetske skupnosti zagotavljajo, da so dobrobiti članov in lokalnega prebivalstva vseskozi na prvem mestu. Sodelovanje v energetskih skupnostih je odlična priložnost tudi za tiste, ki za individualne rešitve nimajo finančnih zmožnosti ali pogojev, kot so primerna streha in zadostna osončenost, zmogljivost omrežja za postavitev lastne sončne elektrarne itd., pojasnjujejo v Focusu.

Božidar Roglič, predsednik Energetske zadruge Zeleni Hrastnik, pripoveduje: "Tako v primeru Sončne šole Hrastnik kot v drugi samooskrbni skupnosti so vsi člani energetske samooskrbne skupnosti tudi člani zadruge, vsi so podali finančni vložek, so solastniki samooskrbnih sončnih elektrarn in obenem porabniki energije, ki jo skupaj proizvedejo. Vsi imajo možnost sodelovanja pri odločitvah zadruge in skupnosti, v katero so vključeni, seveda pa glasovanje poteka po zadružnem principu en član - en glas."

Župan občine Hrastnik Marko Funkl pojasnjuje, da si kot župan prizadeva, da so storitve čim bolj ugodne za njihove občane, zato vidi v takšnem sistem velik korak naprej, saj si v tem primeru zasebni partnerji ne odrežejo tako velikega kosa dobička: "Javna infrastruktura v primeru javno-zasebnega partnerstva sicer pridobi en del izboljšav, ampak na koncu večinoma nosi odgovornost in pritisk na ceno javni del tega partnerstva, medtem ko zasebni nosi profit. In meni kot županu je izjemno pomembno, da vedno zasledujemo cilj, da je za naše občane pomembno, kakšna je višina položnic, se pravi od komunale do električne energije in ogrevanja. In naša naloga je v resnici ta, da poizkušamo z majhnimi koraki, kot je vzpostavitev energetskih skupnosti, vzpostaviti sistem, ki je pravičen, ne samo pravičen, ampak dober predvsem za končne uporabnike."

Izpostavlja še: "Besedno zvezo lokalne skupnosti uporabljamo v zakonodajnem pogledu, medtem ko se na terenu velikokrat pozablja, da smo v osnovi tam zaradi grajenja skupnosti. Prepričan sem, da občine v Sloveniji posvečamo premalo pozornosti temu, da poskušamo povezati ljudi v skupnost. Občine moramo delati za ljudi in vključevati ljudi v to, kar počnemo, sicer smo zgrešili namen skupnosti. Lokalne zadruge in energetske skupnosti so eden od odličnih primerov, kako to uresničevati v praksi."