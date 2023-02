Skupščina Darsa v nadzorni svet imenovala Rinka in Kuntariča

Eden od danes imenovanih nadzornikov bo zamenjal Dragonjo, drugi bo zapolnil izpraznjeno mesto v nadzornem svetu Darsa.

Rink, sicer direktor ljubljanskega občinskega stanovanjskega sklada, in Kuntarič, nekdanji direktor Slovenske odškodninske družbe, zdaj pa po navedbah Dela starejši svetovalec v Gorenju, se bosta v nadzornem svetu pridružila Andreju Šušteršiču, ki je predsednik nadzornikov, Nevenki Hrovatin, Janku Kramžarju in Antonu Guzeju, vsi so predstavniki kapitala, in predstavnikom zaposlenih v nadzornem svetu Nataši Ivančevič, Martinu Stožirju in Branku Šviglju.

Kot piše Delo, je Dragonja danes po skupščini v elektronskem pismu upravi in nadzornikom Darsa zapisal, da je bil s predlogom razrešitve seznanjen v torek prek spletne strani Ljubljanske borze. "Očitno sem bil preveč zahteven, predvsem pa preveč neodvisen član nadzornega sveta," je zapisal in dodal, da Darsu ni več na razpolago.

Nadzorni svet Darsa v skladu s statutom družbe sestavlja devet članov, od katerih so trije člani nadzornega sveta predstavniki zaposlenih, ki jih izvoli svet delavcev, šest pa jih izvoli skupščina. Edina delničarka Darsa je država, zato pristojnosti skupščine opravlja Slovenski državni holding.