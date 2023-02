Skupščina GEN-I imenovala novo poslovodstvo družbe

V poslovodstvu kot član uprave ostaja predstavnik Gen energije Primož Stropnik. "Vsi trije novo imenovani člani uprave so že več kot deset let zaposleni v GEN-I in so že do sedaj aktivno soustvarjali družbo, njene procese in nastop na trgih. Kot nosilci razvoja na svojih področjih delovanja pomembno prispevajo k uspešnemu delovanju družbe ter doseganju izjemnih poslovnih rezultatov in ugleda GEN-I tako v mednarodnem kot v domačem okolju," so sporočili iz družbe.

Novi predsednik uprave Maks Helbl, ki je v GEN-I zaposlen od leta 2007, je odgovorni nosilec razvoja pravnega področja družbe in odgovoren za korporativno upravljanje skupine GEN-I. Kot so zapisali v GEN-I, so bili pod njegovim vodstvom izpeljani ključni strateški projekti, tako s pravnega področja kot področja regulative in skladnosti poslovanja skupine. Zaslužen je tudi za vzpostavitev pravne infrastrukture za delovanje družbe na 22 tujih trgih.

Andreja Zupan je kot vodja več služb znotraj stebra trgovanja koordinirala razvojne aktivnosti na področju mednarodnega trgovanja in procese med področjema prodaje in upravljanja portfeljev prodaje. Sandi Kavalič je v GEN-I odgovoren za obvladovanje tveganj skupine in z njimi povezanih strategij poslovanja. Ob tem ima eno od ključnih vlog pri snovanju inovativnih poslovnih modelov, povezanih z zeleno preobrazbo.