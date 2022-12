Skupščina OKS-ja bo naslednji teden volila svojega predsednika

V slovenskem olimpijskem športu je v središču vprašanje, kdo bo naslednja štiri leta vodil slovensko olimpijsko družino. Na skupščini Olimpijskega komiteja Slovenije se bodo prihodnji teden za položaj predsednika potegovali trije kandidati, vsi so prepričani v svojo zmago. Vsi trije tudi ocenjujejo, da slovenski šport potrebuje občutno več denarja, a bi se tega vsak lotil po svoje.

Direktor Športne zveze Ljubljana in aktualni podpredsednik Olimpijskega komiteja Janez Sodržnik, nekdanji vrhunski kikboksar in aktualni podpredsednik Olimpijskega komiteja Tomaž Barada ter predsednik Rokometne Zveze Slovenije in nekdanji predsednik uprave Gorenja Franjo Bobinac – trije predsedniški kandidati in trije različni, a prepleteni pogledi na razvoj slovenskega športa. V ospredju je večno vprašanje: Kako v slovenski šport pripeljati več denarja? Preprosto, s pomočjo države, sta prepričana Bobinac in Barada."Z nosilci javnih funkcij. Preprosto jim je treba na podlagi argumentov razložiti, tudi z vidika razvoja osebnosti športa, kaj šport v najširšem pomenu besede pomeni," je dejal Bobinac. "Tudi če to obrnemo na zdravstvo. Torej, če se ljudje ne bodo več ukvarjali s športom, tudi športni kartoni ne bodo več takšni kot so danes. Imeli bomo torej večje stroške, tudi v zdravstvu," pa meni Barada. "Iz tvojih ust v božja ušesa, jaz bom absolutno srečen, če bo tako," odgovarja Sodržnik, ki bolj realne finančne priložnosti vidi predvsem na lokalni ravni. "Ne se osredotočati samo na državni denar, to je ena blagajna, ki je celo precej manjša od lokalne. Mi imamo 212 občin," pojasnjuje.

icon-expand Olimpijski komite Slovenije, splošna FOTO: POP TV

Vsi trije se tudi strinjajo, da slovenski šport zaradi slabih razmer zapušča vse preveč trenerjev. Barada in Bobinac bi to problematiko urejala že na področju izobraževanja, Sodržnik rešitev vidi v širitvi kroga upravičencev do športnega denarja. S čim bodo torej prepričali delegate? "Šport poznam v celoti, torej od prvih korakov, ko sem stopil v športno dvorano, do tekmovalca kasneje. Zavedam se, kaj športnik potrebuje, kdaj športnik potrebuje pomoč, ne samo, ko je na vrhuncu, ampak predvsem na svojem začetku," pojasnjuje Barada. "Zdi se mi, da imam z vidika vodenja, usklajevanja interesov različnih deležnikov, absolutno daleč največje izkušnje," je samozavesten Bobinac. "Tomaž je po naravi usmerjen bolj v vrhunski šport, Franjo bolj v poslovni del. Jaz pa ves čas razlagam, da je poslanstvo krovne organizacije, da naslavlja celotno slovensko družbo," razlaga Sodržnik.