Skupščina potrdila likvidacijo invalidskega podjetja CSS

Luka Mesec je v oddaji 24UR ZVEČER povedal: "Težave niso od včeraj, v petih letih so pridelali 400 tisoč evrov izgube, ministrstvo jih je v vseh teh letih izdatno podpiralo. Na leto okoli 400 tisoč evrov subvencij in oprostitev prispevkov. Novembra so izvedeli, da so v težavah, na žalost so možnosti državnega subvencioniranja izčrpane. SDH je novembra vodstvo podjetja pozval, naj pripravijo program skrčenega obsega dela, da povejo, kako bi ohranili zdravo jedro podjetja. Na žalost je njim in vodstvu spodletelo tudi to."

Sindikalistka pravi, da se lahko sedem delavcev upokoji in da se s tem stroški dovolj zmanjšajo. Kot so še sporočili iz SDH, so od poslovodstva CSS zahtevali, da nadaljuje iskanje alternativnih zaposlitvenih možnosti za zaposlene, predvsem za invalide, in sicer v sodelovanju z vsemi deležniki. O tem mora vodstvo redno poročati lastnikom.

CSS, ki izdeluje stružene in hladno preoblikovane kovinske izdelke, ima status invalidskega podjetja in je v večinski lasti države, ki ima v njej 97,96-odstotni delež, preostali delež pa si delita Zveza društev slepih in slabovidnih ter Občina Škofja Loka. Družba zaposluje 43 ljudi, od tega 19 invalidov.

Kot so že pred časom navedli v SDH, družba CSS posluje z izgubo in se sooča z upadom naročil, zaradi premajhnih obsegov poslovanja in prenizkih cen kljub letnim odstopljenim prispevkom in državnim subvencijam ni sposobna poslovati konkurenčno in pozitivno, dodatne težave povzročajo stari in neprimerni prostori proizvodnje.

Družba je bila večkrat v likvidnostnih težavah. Leta 2013 in 2018 so jo dokapitalizirali z nepremičninami in denarjem v znesku 1,2 milijona evrov, vendar ti ukrepi niso prinesli dolgoročne rešitve. Družba bo v obdobju zadnjih petih let ustvarila za skoraj 400.000 evrov izgube, kljub temu da s strani države vsako leto prejme več kot 400.000 evrov subvencij in odstopljenih sredstev zaradi statusa invalidskega podjetja, so že pred časom zapisali v SDH.

Dodatna državna pomoč bi, kot so še poudarili v SDH, predstavljala nedovoljeno državno pomoč.

Poslovodstvo CSS je sicer na poziv SDH skušalo najti rešitev za družbo, a je neodvisni svetovalec SDH na podlagi analize načrta poslovnega in finančnega prestrukturiranja presodil, da družba nima dolgoročno vzdržnega poslovnega modela in je ni možno uspešno prestrukturirati. Trenutna ocenjena likvidacijska vrednost sicer omogoča izplačilo plač za december in odpravnin.

Zaposleni v podjetju ter Sindikat obrti in podjetništva Slovenije so sicer v minulih dneh predstavili svoje predloge za rešitev CSS, ob tem pa opozorili tudi na socialni vidik ukinitve podjetja in delovnih mest za invalide. Sindikat je pozval tudi k preklicu današnje skupščine, ki je odločila o likvidaciji, saj da ima družba ogromno novih naročil. Obrnili so se tudi na ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.