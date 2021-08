Skupščina ZZZS zahteva umik predloga novele zakona o zdravstvenem varstvu

A tak predlog po ugotovitvah skupščine ne določa predstavnikov aktivnih zavarovancev oziroma delavcev, čeprav prispevki iz njihovih bruto plač zagotavljajo polovico sredstev, zbranih za obvezno zdravstveno zavarovanje. V letu 2020 so prispevki zaposlenih delavcev znašali 1,123 milijarde evrov, prispevki samozaposlenih 132 milijonov evrov in prispevki delodajalcev 1,254 milijarde evrov.

Po predlogu so v svetu štirje člani predstavniki zavarovancev, in sicer po en predstavnik zaposlenih, študentov, upokojencev in invalidov. Trije člani so predstavniki delodajalcev, od katerih dva imenujejo delodajalska združenja na ravni države in enega vlada. Štirje člani pa so predstavniki vlade.

Predlagana odprava avtonomije Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) pa po njihovih besedah ni v interesu zavarovancev, so po današnji izredni dopisni skupščini sporočili iz ZZZS. Skupščina zavoda nasprotuje predlagani nadomestitvi 45-članske skupščine in 11-članskega upravnega odbora ZZZS z 11-članskim svetom zavoda. Pri tem ugotavlja, da predlog ne zagotavlja izvedljivosti, ker so v njem nedopustne napake in pomanjkljivosti.

Poleg tega so spomnili, da proračunska sredstva pomenijo zgolj tri odstotke sredstev za obvezno zdravstveno zavarovanje. Glede na to je predlagana rešitev v nasprotju z načelom, po katerem naj sredstva, zbrana s prispevki, upravljajo predstavniki dejanskih plačnikov v sorazmerju s svojim deležem vplačanih prispevkov.

Predlagana odprava avtonomije ZZZS ni v interesu zavarovancev, so še izpostavili. Po predlogu naj bi namreč poslej veljal 14-dnevni rok, v katerem bi lahko minister za zdravje zadržal izvrševanje odločitev, ki jih sprejme svet. To bi lahko storil ob oceni, da so nezakonite ali v neskladju z njegovo politiko.

Toda v skladu z zavodovim strateškim razvojnim programom za obdobje od leta 2020 do leta 2025 je poslanstvo ZZZS, da po načelih solidarnosti, socialne pravičnosti in nepridobitnosti zavarovanim osebam zagotavlja enake možnosti dostopanja do kakovostnih zdravstvenih storitev in drugih pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, so spomnili v skupščini. V imenu in na račun zavarovancev po njihovem pojasnilu kupuje programe zdravstvenih storitev, zdravila in medicinske pripomočke, ki omogočajo učinkovito in kakovostno oskrbo zavarovanih oseb.

Kot sporno ocenjujejo tudi predlagano omejevanje pri svobodni izbiri predstavnikov, ki bodo najbolje zastopali interese po posameznih kategorijah plačnikov prispevkov. Predlog, ki je v javni razpravi od 23. julija do 6. avgusta, naj se zato umakne, zahtevajo.