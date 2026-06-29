Black Cube: Skuša koalicija z manevri onemogočiti parlamentarno preiskavo?

Predsednik Državnega zbora (DZ) Zoran Stevanović je na vprašanje opozicije, kaj se bo zgodilo, če dnevni red v torek ne bo potrjen, odgovoril, da "bomo še videli".
V Svobodi ter Levici in Vesni želijo s parlamentarno preiskavo o aferi Black Cube ugotoviti, kdo je izraelskemu podjetju naročil tajno snemanje pogovorov z vidnimi osebnostmi denimo iz politike in odvetništva ter kdo je to plačal. Prav tako jih zanima, zakaj so predstavniki Black Cube obiskali sedež SDS in ali je šlo za poskus vplivanja na volilni izid parlamentarnih volitev 22. marca.
S parlamentarno preiskavo glede suma obvodnega oziroma nedovoljenega financiranja političnih strank pa bi medtem radi raziskali sume prikritega financiranja prek povezanih poslovnih in medijskih razmerij. Hkrati želijo raziskati sume dotoka sredstev iz tujine.
Vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec pa je danes menila, da bi se v parlamentarni preiskavi o Black Cube politično obračunavalo. Glede zahteve za parlamentarno preiskavo o domnevnem obvodnem financiranju strank je medtem izrazila prepričanje SDS, da parlamentarna preiskovalna komisija, ki je svoje delo v prejšnjem mandatu končala, ne more biti znova ustanovljena.
V trojčku NSi, SLS in Fokus se strinjajo s SDS glede zahteve za parlamentarno preiskavo o obvodnem financiranju strank, je poudaril vodja njihove poslanske skupine Janez Žakelj.
Po drugi strani so v opoziciji stališču SDS nasprotovali. "Nikjer ne piše, da se ne sme sklicati preiskovalne komisije o temi, o kateri je bilo poročilo že sprejeto," je opomnila vodja SD Meira Hot. Kasneje lahko namreč po njenih besedah pride do novih informacij. Takšno je tudi mnenje zakonodajno-pravne službe DZ, je dodala.
Vodja poslancev Svobode Borut Sajovic je prav tako izpostavil, da lahko o določeni temi pridejo na dan nove informacije, ki jih parlamentarna preiskovalna komisija v prejšnjem mandatu še ni imela.
Po opozorilu vodje poslanske skupine Levice in Vesne Aste Vrečko pa je treba poslancem pustiti, da izvršujejo svoj mandat.
Vodje vseh treh opozicijskih poslanskih skupin so tudi v izjavah po seji kolegija ocenili, da gre za postopkovne manevre, s katerimi bo poskušala koalicija izigrati poslovniška določila o parlamentarni preiskavi in jo v primeru Black Cube onemogočila. "Mislim, da moramo razčistiti zgodbo, se iz nje nekaj naučiti. To je moje sporočilo Sloveniji: opravimo tisto, kar nam nalaga ustava, zakoni in poslovnik in ne politizirajmo stvari, ki niso politične," je pozval Sajovic.
Po besedah Hot bi koalicija na torkovi seji odreditev parlamentarne preiskave lahko onemogočila tudi tako, da ne potrdi dnevnega reda ali se pri glasovanju o njem vzdrži. Vrečko pa v tem vidi "nedemokratični odvzem volje poslank in poslancev, njihove pravice, da se s tem tukaj ukvarjajo". Meni, da je to neprimerna poteza tistih, ki "držijo škarje in platno v rokah", a je hkrati ne čudi.
V koalicijskih strankah medtem izjav za medije danes niso dajali.
Kolegij je sicer ob koncu seje sprejel še predlog s prvopodpisanim Lenartom Žavbijem iz Svobode, da se predlog dopolnitev zakona o praznikih in dela prostih dnevih, s katerim bi 7. avgust razglasili za državni praznik, imenovan dan Triglava, obravnava po skrajšanem postopku. Praznik, za katerega se v predlaganih dopolnitvah zavzemajo v Svobodi, sicer ne bi bil dela prost dan.
Parlamentarna preiskava je eden najpomembnejših nadzornih mehanizmov, ki jih ima Državni zbor Republike Slovenije. Njen namen je raziskati zadeve javnega pomena, zlasti tiste, ki se nanašajo na delovanje nosilcev javnih funkcij, porabo javnih sredstev ali sume korupcije. Preiskovalna komisija ima pooblastila, ki so podobna sodnim, kar pomeni, da lahko zaslišuje priče, zahteva dokumentacijo in pridobiva dokaze, s katerimi ugotavlja dejansko stanje. Cilj ni zgolj kaznovanje, temveč predvsem razkritje nepravilnosti in predlaganje sistemskih sprememb za preprečevanje tovrstnih ravnanj v prihodnosti.
Black Cube je zasebno obveščevalno in varnostno podjetje s sedežem v Izraelu, ki ga pogosto povezujejo z nekdanjimi agenti izraelskih obveščevalnih služb, kot sta Mosad ali Šin Bet. Podjetje je postalo mednarodno znano po izvajanju kompleksnih operacij zbiranja informacij, ki vključujejo prikrito snemanje, uporabo lažnih identitet in psihološko manipulacijo za pridobivanje zaupnih podatkov. Čeprav podjetje trdi, da deluje v skladu z zakoni držav, v katerih posluje, je bilo v preteklosti večkrat deležno kritik zaradi etične spornosti svojih metod, saj so se njihove storitve pogosto uporabljale v političnih in poslovnih sporih za diskreditacijo nasprotnikov.
Kolegij predsednika Državnega zbora je posvetovalno telo, ki ga sestavljajo predsednik Državnega zbora, podpredsedniki in vodje poslanskih skupin. Njegova ključna naloga je usklajevanje dela Državnega zbora, predvsem pri pripravi dnevnih redov sej, določanju časovnih okvirov za razprave in reševanju proceduralnih vprašanj. Čeprav kolegij nima pristojnosti za sprejemanje zakonov, je njegova vloga ključna za tekoče delovanje parlamenta, saj zagotavlja komunikacijo med koalicijo in opozicijo ter preprečuje zastoje v zakonodajnem procesu.
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