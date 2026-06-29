Black Cube: Skuša koalicija z manevri onemogočiti parlamentarno preiskavo?

Predsednik Državnega zbora (DZ) Zoran Stevanović je na vprašanje opozicije, kaj se bo zgodilo, če dnevni red v torek ne bo potrjen, odgovoril, da "bomo še videli".

V Svobodi ter Levici in Vesni želijo s parlamentarno preiskavo o aferi Black Cube ugotoviti, kdo je izraelskemu podjetju naročil tajno snemanje pogovorov z vidnimi osebnostmi denimo iz politike in odvetništva ter kdo je to plačal. Prav tako jih zanima, zakaj so predstavniki Black Cube obiskali sedež SDS in ali je šlo za poskus vplivanja na volilni izid parlamentarnih volitev 22. marca.

S parlamentarno preiskavo glede suma obvodnega oziroma nedovoljenega financiranja političnih strank pa bi medtem radi raziskali sume prikritega financiranja prek povezanih poslovnih in medijskih razmerij. Hkrati želijo raziskati sume dotoka sredstev iz tujine.

Vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec pa je danes menila, da bi se v parlamentarni preiskavi o Black Cube politično obračunavalo. Glede zahteve za parlamentarno preiskavo o domnevnem obvodnem financiranju strank je medtem izrazila prepričanje SDS, da parlamentarna preiskovalna komisija, ki je svoje delo v prejšnjem mandatu končala, ne more biti znova ustanovljena.

V trojčku NSi, SLS in Fokus se strinjajo s SDS glede zahteve za parlamentarno preiskavo o obvodnem financiranju strank, je poudaril vodja njihove poslanske skupine Janez Žakelj.