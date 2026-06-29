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Black Cube: Skuša koalicija z manevri onemogočiti parlamentarno preiskavo?

Ljubljana, 29. 06. 2026 16.15 pred 37 minutami 3 min branja 15

Avtor:
K.H. STA
Črna kocka pred parlamentom

Kolegij predsednika DZ še ni sprejel časovnice torkove izredne seje DZ, ki ima na dnevnem redu opozicijski zahtevi za parlamentarni preiskavi o Black Cube in obvodnem financiranju strank. Zanjo so namreč glasovali le v Svobodi, SD ter Levici in Vesni. K razpravi se bodo prijavljali sproti, opozicijo pa skrbi, da dnevni red sploh ne bo sprejet.

Predsednik Državnega zbora (DZ) Zoran Stevanović je na vprašanje opozicije, kaj se bo zgodilo, če dnevni red v torek ne bo potrjen, odgovoril, da "bomo še videli".

V Svobodi ter Levici in Vesni želijo s parlamentarno preiskavo o aferi Black Cube ugotoviti, kdo je izraelskemu podjetju naročil tajno snemanje pogovorov z vidnimi osebnostmi denimo iz politike in odvetništva ter kdo je to plačal. Prav tako jih zanima, zakaj so predstavniki Black Cube obiskali sedež SDS in ali je šlo za poskus vplivanja na volilni izid parlamentarnih volitev 22. marca.

S parlamentarno preiskavo glede suma obvodnega oziroma nedovoljenega financiranja političnih strank pa bi medtem radi raziskali sume prikritega financiranja prek povezanih poslovnih in medijskih razmerij. Hkrati želijo raziskati sume dotoka sredstev iz tujine.

Vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec pa je danes menila, da bi se v parlamentarni preiskavi o Black Cube politično obračunavalo. Glede zahteve za parlamentarno preiskavo o domnevnem obvodnem financiranju strank je medtem izrazila prepričanje SDS, da parlamentarna preiskovalna komisija, ki je svoje delo v prejšnjem mandatu končala, ne more biti znova ustanovljena.

V trojčku NSi, SLS in Fokus se strinjajo s SDS glede zahteve za parlamentarno preiskavo o obvodnem financiranju strank, je poudaril vodja njihove poslanske skupine Janez Žakelj.

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Po drugi strani so v opoziciji stališču SDS nasprotovali. "Nikjer ne piše, da se ne sme sklicati preiskovalne komisije o temi, o kateri je bilo poročilo že sprejeto," je opomnila vodja SD Meira Hot. Kasneje lahko namreč po njenih besedah pride do novih informacij. Takšno je tudi mnenje zakonodajno-pravne službe DZ, je dodala.

Vodja poslancev Svobode Borut Sajovic je prav tako izpostavil, da lahko o določeni temi pridejo na dan nove informacije, ki jih parlamentarna preiskovalna komisija v prejšnjem mandatu še ni imela.

Po opozorilu vodje poslanske skupine Levice in Vesne Aste Vrečko pa je treba poslancem pustiti, da izvršujejo svoj mandat.

Vodje vseh treh opozicijskih poslanskih skupin so tudi v izjavah po seji kolegija ocenili, da gre za postopkovne manevre, s katerimi bo poskušala koalicija izigrati poslovniška določila o parlamentarni preiskavi in jo v primeru Black Cube onemogočila. "Mislim, da moramo razčistiti zgodbo, se iz nje nekaj naučiti. To je moje sporočilo Sloveniji: opravimo tisto, kar nam nalaga ustava, zakoni in poslovnik in ne politizirajmo stvari, ki niso politične," je pozval Sajovic.

Po besedah Hot bi koalicija na torkovi seji odreditev parlamentarne preiskave lahko onemogočila tudi tako, da ne potrdi dnevnega reda ali se pri glasovanju o njem vzdrži. Vrečko pa v tem vidi "nedemokratični odvzem volje poslank in poslancev, njihove pravice, da se s tem tukaj ukvarjajo". Meni, da je to neprimerna poteza tistih, ki "držijo škarje in platno v rokah", a je hkrati ne čudi.

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V koalicijskih strankah medtem izjav za medije danes niso dajali.

Kolegij je sicer ob koncu seje sprejel še predlog s prvopodpisanim Lenartom Žavbijem iz Svobode, da se predlog dopolnitev zakona o praznikih in dela prostih dnevih, s katerim bi 7. avgust razglasili za državni praznik, imenovan dan Triglava, obravnava po skrajšanem postopku. Praznik, za katerega se v predlaganih dopolnitvah zavzemajo v Svobodi, sicer ne bi bil dela prost dan.

Razlagalnik

Parlamentarna preiskava je eden najpomembnejših nadzornih mehanizmov, ki jih ima Državni zbor Republike Slovenije. Njen namen je raziskati zadeve javnega pomena, zlasti tiste, ki se nanašajo na delovanje nosilcev javnih funkcij, porabo javnih sredstev ali sume korupcije. Preiskovalna komisija ima pooblastila, ki so podobna sodnim, kar pomeni, da lahko zaslišuje priče, zahteva dokumentacijo in pridobiva dokaze, s katerimi ugotavlja dejansko stanje. Cilj ni zgolj kaznovanje, temveč predvsem razkritje nepravilnosti in predlaganje sistemskih sprememb za preprečevanje tovrstnih ravnanj v prihodnosti.

Black Cube je zasebno obveščevalno in varnostno podjetje s sedežem v Izraelu, ki ga pogosto povezujejo z nekdanjimi agenti izraelskih obveščevalnih služb, kot sta Mosad ali Šin Bet. Podjetje je postalo mednarodno znano po izvajanju kompleksnih operacij zbiranja informacij, ki vključujejo prikrito snemanje, uporabo lažnih identitet in psihološko manipulacijo za pridobivanje zaupnih podatkov. Čeprav podjetje trdi, da deluje v skladu z zakoni držav, v katerih posluje, je bilo v preteklosti večkrat deležno kritik zaradi etične spornosti svojih metod, saj so se njihove storitve pogosto uporabljale v političnih in poslovnih sporih za diskreditacijo nasprotnikov.

Kolegij predsednika Državnega zbora je posvetovalno telo, ki ga sestavljajo predsednik Državnega zbora, podpredsedniki in vodje poslanskih skupin. Njegova ključna naloga je usklajevanje dela Državnega zbora, predvsem pri pripravi dnevnih redov sej, določanju časovnih okvirov za razprave in reševanju proceduralnih vprašanj. Čeprav kolegij nima pristojnosti za sprejemanje zakonov, je njegova vloga ključna za tekoče delovanje parlamenta, saj zagotavlja komunikacijo med koalicijo in opozicijo ter preprečuje zastoje v zakonodajnem procesu.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
preiskovalna komisija black cube

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KOMENTARJI15

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street45
29. 06. 2026 17.01
A nista Logar in Stevo močno proti korupciji? Zakaj se tako proti temeljiti preiskavi? No ja, vemo zakaj ampak vseeno.
Odgovori
0 0
optimist11
29. 06. 2026 17.00
Pa kaj se imajo poslanci ukvarjat s tem. Naj podajo sum in argumente na policijo in tožilstvo, oni pa naj se ukvarjajo z drugimi tekočimi zadevami pomembnimi za Slovenijo.
Odgovori
+2
2 0
FrRoSt
29. 06. 2026 16.57
Koalicija je totalno proizraelska!! Celo za EU!! SRAMOTA za Slovenijo!! Veleposlanišvo nazaj v Telaviv!!
Odgovori
-2
2 4
igy02
29. 06. 2026 16.56
Pustite že enkrat ta Black Cube. Mene zanima, kdaj bodo v priporu Janković, Bratusca, Boštjančič in predvsem Golob.
Odgovori
+0
6 6
Ronja razbojniška h?i
29. 06. 2026 16.58
G. Igy=2, vas ne moti, da je v našo državo vdrla tuja obveščevalna služba? Takih stvari res ne moremo prepustiti pozabi, se ne strinjate?
Odgovori
+1
2 1
Ronja razbojniška h?i
29. 06. 2026 16.54
Sprašujem se resno - kako to, da Resnica, samooklicana protikorupcijska stranka nasprotuje preiskavi vdora tuje obveščevalne službe v Slovensko politiko?
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-2
5 7
Žmavc
29. 06. 2026 16.49
Kdaj se bodo lotili vsebine?
Odgovori
+7
10 3
Ronja razbojniška h?i
29. 06. 2026 16.56
Vas ne moti g. Žmavc, da slovensko politiko več kot očitno upravlja država iz bližnjega vzhoda? Vsebina je pomembna, vdor tuje obveščevalne službe v slovenski prostor pa prav tako, da se ne bova narobe razumela.
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-2
2 4
August Landmesser
29. 06. 2026 16.58
ko bodo dessnaci oddali vsaj eno ovadbo za vsaj EN evro....iz prisluhov....čeprav je bivsi komunist lažnivi janša krulil...da gre za več sto milijonsko korupcijo vsa komplet desns sekta NI sposobna ene same ovadbe...Zakaj ne je seveda retorično vprašanje...
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-2
0 2
rahlo_nepristranski
29. 06. 2026 17.01
Ne čisto nič nas ne moti, če naši niso sposobni ujeti in obsoditi ljudi pri korupciji naj jo pa tujci. Jaz se bolj sprašujem zakaj je vam bolj pomembno kdo je prišel do te vsebine in ne kaj je v vsebini. Daj kaj to komentiraj
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0 0
First Last
29. 06. 2026 16.49
Cene bi imeli nic za skrivat, se pol tolko ne bi cvilil. Morali bi narod sam investirat random prisluhe, za nase dobro.
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+3
5 2
Mali medo
29. 06. 2026 16.47
K bi enkrat dobil vlado k bi kej za Slovence naredila.Kdo voli te kljukce nesposobne.
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+0
5 5
August Landmesser
29. 06. 2026 16.46
kvazi resnica in stevo...in koalicija bivšega komunista lažnivega janše v boju proti korupciji NE DOVOLI preiskovalne Komisije o tem...če so koruptivni...profašizem janše in lakaja stevota..
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-2
5 7
Cupko
29. 06. 2026 16.46
Sploh ni presenetljivo, da tudi v NSI nasprotujejo preiskavi o obvodnem financiranju strank, ker so tudi njih ujeli z roko v marmeladi
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-1
5 6
mr.poper
29. 06. 2026 16.44
Kot da bi prosili zapornika naj jim da ključ da ga zaklenejo ,ali da se le ta strinja da ga obravnavajo POSTAVI SE ENO SAMO VPRAŠANJE -kdaj se boste nehali delat norca iz demokracije ?
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+1
6 5
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