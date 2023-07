Skušali vstopiti na varovano območje okoli bombe, ena oseba napadla policista

Dopoldne so v Novi Gorici izvedli deaktivacijo letalske bombe iz 2. svetovne vojne. Na širšem območju so veljali poostreni varnostni protokoli, odredili so tudi evakuacijo prebivalcev znotraj 400-metrskega varnostnega pasu. Že več dni pred deaktivacijo je bilo ožje območje okoli bombe zaprto, a kljub prepovedi je več oseb poskušalo vstopiti na varovano območje, prišlo je tudi do napada na policista.

Tokratna akcija je potekala usklajeno, tako na slovenski kot na italijanski strani državne meje, saj je neeksplodirana letalska bomba angleške izdelave iz druge svetovne vojne ležala tik ob meji med državama, varovanje območja pa je potekalo že ves teden. "Za nami je naporen teden, saj smo izvajali 24-urno varovanje območja," je povedal načelnik Policijske postaje Nova Gorica Sejad Jušić. "V soboto zvečer so policisti obravnavali tudi tri osebe, ki so skušale vstopiti na varovano območje, ena oseba je pri tem napadla policista," je na novinarski konferenci po končani deaktivaciji povedal Jušić. Policija je uporabila prisilna sredstva in kršitelja pridržala. Policija je prejela tudi informacije, da naj bi nekatere osebe poskušale na območju zanetiti požar in pristojnim otežiti delo, je še povedal Jušič. Kljub temu so bombo pozno popoldne uspešno deaktivirali, v treh mesecih pa bo tudi uničena. PREBERI ŠE Odstranili mehanska vžigalnika in onesposobili bombo, sledi njeno uničenje